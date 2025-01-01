Житель Перми хотел отправить в США части автомата и ручного пулемёта Калашникова Его осудили за контрабанду оружия Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

Жителя Перми осудили условно на 4 года за контрабанду оружия в Соединённые Штаты. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю.

В ведомстве рассказали, что совместно с пермской таможней им удалось пресечь контрабанду огнестрельного оружия и его компонентов за границу. У мужчины были изъяты детали автомата и ручного пулемёта Калашникова, которые тот собирался нелегально отправить в США для последующей продажи на местном рынке.

По информации УФСБ, в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов через таможенную границу Евразийского экономического союза или границу России с его государствами-членами).

По решению Щербинского районного суда Москвы, мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.