В Пермском крае полицейские задержали кунгурского поджигателя Мужчина пытался поджечь отделение почты и банка Поделиться Твитнуть

фото: АиФ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, поздно вечером 4 февраля в отдел полиции Кунгура поступили сообщения о попытке поджога дверей в двух административных зданиях. Ранее в социальных сетях пользователи рассказали, что неизвестные подожгли отделение почты и банка.

По подозрению в поджоге полицейские по горячим следам смогли задержать подозреваемого. Им оказался кунгуряк 1989 г.р. Он пояснил, что противоправные действия совершил по указанию третьих лиц, за вознаграждение. До этого он вступил в мессенджере в переписку с неизвестным и перевёл 60 тыс. руб. неустановленным лицам.

После задержания против кунгуряка возбудили уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Затем его водворили в изолятор временного содержания.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце прошлого года полиция задержала студента и женщину после поджога двух банкоматов.

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