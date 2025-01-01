В Кунгуре Пермского края совершены две попытки поджога Поделиться Твитнуть

Вечером 4 февраля в Кунгуре (Пермский край), случилась попытка поджога почтового отделения в районе ул. Детской, сообщает издание «ЧП Кунгур».

Согласно свидетельствам очевидца, был замечен мужчина, который подбежал к входной двери, облил её каким-то горючим веществом, поджёг его и быстро скрылся с места происшествия. На вызов отреагировали службы экстренной помощи города.

Вскоре после этого произошла ещё одна попытка поджога — на этот раз в отделении Россельхозбанка. К счастью, охранник заметил появившееся пламя и сумел его потушить.

В итоге обе попытки поджога не увенчались успехом, и огонь не успел распространиться. Издание предполагает, что возможно, кто-то стал очередной жертвой мошенничества, что и толкнуло его на совершение преступления.

Официально силовики пока не прокомментировали случившееся.

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