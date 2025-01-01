Глава Лиги безопасного интернета поспорила с пермским педагогом Директор школы № 87 Александр Григоренко назвал жалобы школьников Екатерине Мизулиной «хайпом» Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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Основательница Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина собирает жалобы школьников на сбои в системе ЭПОС. В своём телеграм-канале она пишет, что к ней «обратились несколько тысяч школьников из Пермского края из-за того, что не работали электронные журналы».

Эта деятельность общественницы вызвала недовольство директора пермской школы №87, ветерана СВО Александра Григоренко. Он назвал жалобу одной из школьниц на работу системы электронных дневников «подростковым хайпом».

Екатерина Мизулина ответила педагогу в социальных сетях:

«На девочку, которая записала кружок, уже наезжают в школе. Другого ребенка стали обвинять в «хайпе» (из села Култаево). Если система не работает, то ни школьники, ни учителя в этом не виноваты… Честно говоря, за пару лет порядком поднадоело, что любую проблему сразу бегут опровергать. Заявляют о «фейках», «хайпе», обмане со стороны детей. Вместо того чтобы разбираться в вопросе, самый первый шаг всех чиновников — давать опровержения. И самый недальновидный. Так как недовольство зреет. Как они хотят развивать патриотизм и любовь к Родине у молодежи, которая сталкивается с несправедливостью и нерешенными годами проблемами? Я не понимаю».

Общественница признала, что органы власти региона оперативно отреагировали на проблему. Теперь Екатерина Мизулина собирает письма из других регионов, чтобы отправить в Минцифры и Минпросвещения.

В Министерстве связи Пермского края уже комментировали жалобы школьников на неработающие электронные журналы и дневники.

Как уже сообщал «Новый компаньон», Екатерина Мизулина планирует нынешним летом посетить Пермь.





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