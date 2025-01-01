В минсвязи Прикамья прокомментировали ситуацию с отключением ЭПОСа Ранее школьники пожаловались Екатерине Мизулиной на неработающие электронные дневники Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе министерстве связи Пермского края, о технических работах в ЭПОС школы региона были предупреждены заранее.

Уведомления о работах появилось 31 января на странице авторизации веб-версии и мобильного приложения ЭПОС

«На сегодняшний день все основные работы в ЭПОС завершены, однако до 4 февраля будет недоступна библиотека ЭПОС, о чём Минсвязи Прикамья сообщало в своих соцсетях. Если у вас возникли какие-то проблемы с доступом, то советуем обратиться в техническую поддержку ЭПОС, подробно описать проблемы и приложить скриншоты. Сообщения можно присылать на почту: support-epos@permkrai.ru», — рассказали в ведомстве.

Технические работы будут также проводиться 12 февраля, поэтому информационный портал будет недоступен в этот день с 20:00 до 22:00. Вход в веб-версию журнала и дневника будет доступен через auth-epos.permkrai.ru.

Ситуацию также прокомментировали в министерстве образования Пермского края, сообщив, что постановка домашнего задания является одним из этапов урока в соответствии с педагогической методикой.

«Если ученик не записал задание или учитель не озвучил в конце урока домашнюю работу, школьник всегда может уточнить информацию в чате с педагогом или в чате класса Сферум, который является федеральной информационно-коммуникационной образовательной платформой», — отметили в минобре.

Напомним, ранее основатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своём телеграм-канале обращение школьницы из Пермского края, которая записала видеообращение по поводу системы ЭПОС. Девочка обратилась к Мизулиной и сообщила, что не может зайти в электронный журнал, потому что он не работает. Как выяснилось, проблемы с доступом были во многих российских регионах, и дети не могли узнать свои оценки и домашние задания.

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