Ученица из Пермского края пожаловалась Екатерине Мизулиной на неработающий ЭПОС Девочка рассказала невозможности зайти в электронный журнал, чтобы узнать домашнее задание Поделиться Твитнуть

Екатерина Мизулина

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Основатель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своём телеграм-канале обращение школьницы из Пермского края, которая записала видеообращение по поводу системы ЭПОС. Девочка обратилась к Мизулиной и сообщила, что не может зайти в электронный журнал, потому что он не работает.

«Как делать уроки, когда не знаешь, что нужно делать?» — прокомментировала Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета также опубликовала скриншоты сообщений от других школьников, которые обратились к ней за помощью. Это ученики краснодарских, курских, ставропольских и самарских школ. Все они сообщают о проблемах с электронными дневниками.

При этом школьники пишут о том, что на уроках задания им не озвучивают, а говорят смотреть их в электронных журналах.

Напомним, ЭПОС — единая цифровая система образования Пермского края, которая объединяет почти 900 тыс. родителей и детей, а также более 30 тыс. педагогов.

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