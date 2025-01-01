Алёна Бронникова В рейтинг работодателей России вошли 24 компании из Пермского края Среди крупнейших финалистов оказался «Уралкалий» Поделиться Твитнуть

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru подготовила по итогам 2024 года рейтинг работодателей России. Среди 1,7 тыс. финалистов оказались 24 компании из Пермского края. В прошлом году финалистами в исследовании стали 1,5 тыс. участников, из которых 18 были из Прикамья.

Общий рейтинг по численности рассчитывался по четырём независимым оценкам: HR-анкета, внутренняя оценка eNPS, внешняя оценка кандидатов и отзывы бывших сотрудников.

Среди 152 крупнейших компаний России единственной из Пермского края оказалось ПАО «Уралкалий». Предприятие набрало 97,08 балла.

Среди 395 крупных компаний — три из Прикамья. ООО «Камский кабель» заняло 276-е место, набрав 96,98 балла, сеть кафе общественного питания «Алендвик» — 380-е (90,87), ПАО «Пермэнергосбыт» — 383-е (90,38).

В число финалистов рейтинга средних компаний вошли восемь пермских. Среди них ООО «Пермские насосы» (107,2 балла), ИТ-компания Parma technologies group (103,32), Verra (102,61), Центральный парк развлечений им. Горького (101,58), Корпорация ПСС (99,77), «Линия 7» (98,63), «Гриндата» (94,11) и «Агропроф» (92,62). Всего в список вошёл 591 участник.

Список небольших компаний также составлен из 591 финалиста. Из Прикамья в него вошли 12 компаний: «Химпром» (109,84 балла), сеть кофеен Monkey Grinder (104,19), «Умная логистика» (103,52), Prof-IT (102,73), кондитерская фабрика «Шоколадная магия» (100,11), «Каменный город» (99,23), транспортная компания ASG (98,74), кофейни Red cup (98,65), «Импортсервис» (96,81), Macroscop (94,26), «Ресан» (94,22), сеть зоомагазинов «Мир хвостатых» (92,52).

Ранее «Новый компаньон» писал, что «Уралкалий» анонсировал серию мероприятий в честь 100-летия открытия Верхнекамского месторождения солей. Так, к премьерному показу готовится трёхсерийный документальный видеопроект «Соль земли». Для жителей Березников и Соликамска состоятся спортивные события, в музейно-выставочном центре предприятия и городских краеведческих музеях пройдут информационно-просветительские мероприятия, выставки, экскурсии.

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