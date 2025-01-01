Стартуют мероприятия в честь 100-летия открытия Верхнекамского месторождения солей Событийную программу для жителей Березников и Соликамска представил «Уралкалий» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

На минувшей неделе на пресс-конференции ПАО «Уралкалий» анонсировало серию мероприятий в честь 100-летия открытия Верхнекамского месторождения солей.

На мероприятии присутствовали ученые, историки, представители «Уралкалия» и средств массовой информации Пермского края. В выступлениях прозвучали доклады об истории открытия и современной разработке Верхнекамского месторождения солей.

На пресс-конференции были анонсированы мероприятия, которые пройдут в компании в юбилейный год. Готовится к премьерному показу трёхсерийный документальный видеопроект «Соль земли». Под эгидой 100-летия для жителей Березников и Соликамска состоятся спортивные события, в музейно-выставочном центре «Уралкалия» и городских краеведческих музеях пройдут информационно-просветительские мероприятия, выставки, экскурсии. Школьники смогут принять участие в олимпиадах, интеллектуальных играх, классных часах. В Соликамске планируется разработка туристско-краеведческого маршрута с использованием интерактивных форм и театрализации.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» неразрывно связан с уникальным событием — открытием в 1925 году Верхнекамского месторождения солей. С этого момента начинается история калийной промышленности России и история «Уралкалия». Мы гордимся своим славным прошлым, богатым героическими свершениями и уверенно движемся вперед, занимая ведущие позиции на мировом калийном рынке.

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