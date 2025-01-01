Елизавету Шалгинских переизбрали главой Гайнского округа Прикамья
Чиновница руководит территорией с 2020 года
На заседании думы Гайнского округа депутаты выбрали главой муниципалитета действующего руководителя Елизавету Шалгинских.
К исполнению своих обязанностей чиновница приступит 5 февраля, сообщает телеграм-канал «На местах».
Напомним, в конце января конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов, претендующих на должность руководителя муниципалитета. Основными претендентами были Елизавета Шалгинских и её помощник по общественной безопасности Вячеслав Лодягин.
Елизавета Шалгинских впервые возглавила муниципалитет в конце января 2020 года. Ранее она работала и.о. начальника управления образования Гайн. Шалгинских победила во втором туре выборов на пост главы. Конкуренцию ей составил начальник службы пожаротушения 14-го отряда Федеральной противопожарной службы Рустам Меметов.
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