Елизавету Шалгинских переизбрали главой Гайнского округа Прикамья Чиновница руководит территорией с 2020 года Поделиться Твитнуть

Фото: страница Елизаветы Шалгинских ВКонтакте

На заседании думы Гайнского округа депутаты выбрали главой муниципалитета действующего руководителя Елизавету Шалгинских.

К исполнению своих обязанностей чиновница приступит 5 февраля, сообщает телеграм-канал «На местах».

Напомним, в конце января конкурсная комиссия выбрала двух кандидатов, претендующих на должность руководителя муниципалитета. Основными претендентами были Елизавета Шалгинских и её помощник по общественной безопасности Вячеслав Лодягин.

Елизавета Шалгинских впервые возглавила муниципалитет в конце января 2020 года. Ранее она работала и.о. начальника управления образования Гайн. Шалгинских победила во втором туре выборов на пост главы. Конкуренцию ей составил начальник службы пожаротушения 14-го отряда Федеральной противопожарной службы Рустам Меметов.

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