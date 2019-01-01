Евгения Пастухова выпускающий редактор Главой Гайнского района стала Елизавета Шалгинских Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся 31 января голосовании главой Гайнского района была избрана и. о. начальника управления образования района Елизавета Шалгинских. Её поддержали девять из 14 депутатов.

Напомним, во второй тур выборов прошли и. о. начальника управления образования района Елизавета Шалгинских и начальник службы пожаротушения 14-го отряда Федеральной противопожарной службы Рустам Меметов. Действующий глава территории Владимир Исаев ещё в июне ушёл в отпуск (опасался, что депутаты могут поставить ему второй «неуд»), фактически самоустранившись от проведения выборов. Меметов уже принимал участие в конкурсе в 2017 году, однако не набрал необходимого большинства голосов депутатов.