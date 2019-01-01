Евгения Пастухова выпускающий редактор На пост главы Гайнского района претендуют пожарный и чиновник Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», на состоявшемся сегодня, 28 января, заседании конкурсной комиссии по отбору главы Гайнского муниципального округа было принято решение допустить во второй тур и.о. начальника управления образования района Елизавету Шалгинских и начальника службы пожаротушения 14 отряда федеральной противопожарной службы Рустама Меметова.

Действующий глава территории Владимир Исаев ещё в июне ушёл в отпуск (опасался, что депутаты могут поставить ему второй «неуд»), фактически самоустранившись от проведения выборов. Источник в территории сообщает, что он выходил на работу в декабре, а сейчас будто бы находится на больничном.

Меметов уже принимал участие в конкурсе в 2017 году. Однако не набрал необходимого большинства голосов депутатов.

Заседание думы намечено на 30 января.