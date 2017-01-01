Депутатские игры Из шести муниципалитетов Коми-округа партия власти уверенно чувствует себя только в одном

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Выборы в думы шести вновь образованных муниципальных округов в Коми-Пермяцком округе 27 октября завершают масштабный избирательный цикл 2019 года. Впрочем, пока у партии власти в этой территории довольно слабые позиции. Большинство ошибок было допущено ещё на этапе праймериз: многие кандидаты обладают слабой узнаваемостью. В ряде территорий ситуация осложняется пассивностью глав и сильными соперниками, присягнувшими другим партиям. Примечательно, что на выборах в Коми-округе борются сразу несколько депутатов Законодательного собрания, представляющих территорию. Например, в Кудымкарском районе единоросс Алексей Петров вместе с главой ведут свою команду в противовес единороссам, которых курирует Вагаршак Сарксян.

В одном из округов Косинского района из восьми кандидатов семь носят фамилию Федосеев или Федосеева. Выборы в этом многомандатном округе будут чистой лотереей. В Кочёво, Гайнах и Кудымкарском районе сложилась ситуация «все против всех». Партии власти для достижения желаемых показателей остаётся уповать только на помощь местных идолов

Фото: Константин Долгановский

Во всех шести муниципальных округах выборы проводятся по многомандатной системе: сформировано по пять трёхмандатных округов. И это, как писал «Новый компаньон», уже само по себе усложняет ситуацию для официальных пулов — слишком велик эффект неожиданности, когда человек, проголосовав за фаворита, две остальных галочки ставит случайно.

По данным «Нового компаньона», единороссам на выборах в округе помогает команда депутата Законодательного собрания от Коми-округа Вагаршака Сарксяна. Во всех территориях. Помощник Сарксяна и депутат земского собрания в Юсьве Игорь Киселёв при ответе на вопрос издания, отказавшись от комментариев, лаконично заметил, что выборами занимается сама «Единая Россия».

Однако сразу несколько источников поясняют, что Сарксян в этой компании преследует вполне логичную цель — готовится к выборам 2021 года. И по просьбе партии он помогает кандидатам от «Единой России», которые пока показывают не очень хорошие результаты, финансовыми и кадровыми ресурсами.

Коса

В Косе сложилась одна из самых сложных ситуаций. Действующий глава Евгений Анфалов, по словам источников на местах, «откровенно слаб», и против него играет местный оппозиционер Иван Вениаминович Федосеев. Федосеев до весны этого года был депутатом местного земского собрания, но сложил полномочия вместе с восемью коллегами, сославшись на «непонимание со стороны главы». Кстати, на выборы 2016 года он был выдвинут от партии «Единая Россия», сейчас идёт как самовыдвиженец.

В результате демарша, напомним, земское собрание территории осталось неправомочным. В июне здесь были проведены довыборы, в результате которых земское собрание успело вместе с другими районами Коми-округа принять решение об объединении. Против выступил один вновь избранный депутат, бывший учитель труда Пуксибской коррекционной школы, сторонник Алексея Навального, Иван Иванович Иванов. Он баллотируется по округу №2.

Кстати, интересная деталь. В Косинском районе фамилия Федосеев является одной из самых распространённых. Например, в округе №3 сейчас из восьми кандидатов такую фамилию носят сразу семеро: три Федосеева и четыре Федосеевых. Среди них — собственно сам Иван Вениаминович Федосеев. И это неминуемо отразится на результате: люди просто запутаются (тем более в многомандатном округе). В округах №1 и 2 — ещё по одному Федосееву. Во втором — Иван Иванович, в первом — победивший на довыборах в июне самовыдвиженец Евгений Федосеев.

Фото: Алёна Ужегова

В пуле Ивана Вениаминовича Федосеева — порядка семи-восьми кандидатов, в основном предприниматели. В том числе два экс-депутата, которые вместе с ним ушли весной из земского собрания: предприниматель Александр Кучев (выдвинут сейчас от КПРФ) и Вера Останина (самовыдвижение).

Иван Федосеев считается давним противником главы, хорошо известен в территории. Он, по данным источника, в случае успеха намерен вновь побороться за пост спикера и повлиять на выборы главы. Эту же версию подтверждает глава Косинского района Евгений Анфалов: «Ещё на первом заседании Иван Вениаминович выдвинул свою кандидатуру на должность председателя земского собрания, но абсолютное большинство проголосовало за другого кандидата. И на первом же заседании в 2016 году он бросил свой мандат, сказав, что здесь всех купили и работать он не будет. Правда, на втором заседании он забрал его обратно». Связаться с Иваном Федосеевым «Новому компаньону» не удалось: известный редакции номер был отключён.

Пул «Единой России», по отзывам источника, слабее кандидатов, которых ведёт Федосеев. Впрочем, Евгений Анфалов говорит, что для него как руководителя важно, чтобы депутатами стали его единомышленники, «люди, которые болели бы за наш район». И не так важно, от какой партии они баллотируются. Шансы на победу есть у всех партий. «Люди идут уважаемые и достойные, — отметил Анфалов. — Есть достойные кандидаты в других партиях — и в ЛДПР, и в КПРФ».

Что касается Ивана Федосеева, то Анфалов не понимает его мотивов. В июне он сложил мандат вместе с коллегами, в районе провели довыборы, потратив 600 тыс. руб. из средств района, а сейчас вместе с тремя коллегами он пытается избраться вновь. «На днях мы ездили на мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека, и жители задавали нам вопросы по поводу Федосеева, — рассказал Евгений Анфалов. — Дело в том, что на прошлых выборах он шёл от ЕР, и я как глава района просил жителей его поддержать. На мероприятии они задавали много вопросов: как так получилось, что они его выбрали, а он предал их, сложив мандат. Думаю, что у команды Федосеева уже нет той поддержки, что была раньше».

В целом неплохие шансы на победу в территории есть у коммунистов: они могут взять минимум два мандата. В частности, в округе №4 с высокой долей вероятности больше всего голосов наберёт коммунист Геннадий Мартынов, который в июне победил на довыборах в земское собрание. ЛДПР и «Справедливая Россия» могут получить по одному мандату. «Единая Россия» теоретически рассчитывает на 10 мест.

Кочёво

В Кочёво тоже непростая ситуация. Здесь выдвинулось больше всего кандидатов — 57. И борьба идёт между тремя группами. Одна из них — группа главы района Александра Юркина. Он ведёт кандидатов от «Единой России»: бюджетники, предприниматели (лесозаготовка).

Однако у него очень сильные соперники. Например, команда предыдущего главы района Алексея Пыстогова, который управлял территорией с 2011 по 2016 год. За спиной Пыстогова, по данным источников, стоит экс-директор ООО «Кочёвский деревообрабатывающий комбинат», экс-депутат заксобрания Станислав Черепанов. Он будто бы финансирует кампанию.

Всего в команде Пыстогова — 15 человек, в том числе самовыдвиженцы. Большая часть его группы идёт под флагами ЛДПР. Сам Пыстогов выдвинул свою кандидатуру по округу №1. В его пуле также предприниматели и сотрудники ООО «Меркурий». По данным из открытых источников, директором этой компании, которая занимается розничной торговлей, является Дмитрий Алексеевич Пыстогов, а учредителем — Сергей Алексеевич Пыстогов. В депутаты баллотируются оператор ЭВМ, товаровед, два бухгалтера, кассир компании.

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников заявил, что Пыстогов принёс заявление о вступлении в партию. «У нас нет ограничений по поводу того, кого принимаем, а кого нет, — сообщил Постников. — Посмотрели на политсовете, одобрили, поскольку все они разделяют наш устав и политику партии». Он отметил также, что партии нужны люди, способные заниматься реальными делами, а не «просто наводить круги на воде».

При этом продавец «Меркурия» идёт по спискам «Справедливой России». По версии источника, участие в составлении списка эсеров принял глава Юксеевского сельского поселения Василий Утробин. Тот самый, который застрелил спящего медведя. И он тоже ведёт свой пул. Преимущественно — от СР. Вместе с ним — порядка пяти кандидатов. Например, директор охотничьего хозяйства ООО «Кедр» Иван Утробин. Также от эсеров идёт Марина Голубчикова, действующий депутат земского собрания, которая в прошлый созыв баллотировалась от КПРФ как замдиректора Маратовской СОШ, а сейчас как ИП.

При этом Пыстогов и Утробин действуют согласованно. К примеру, в округе Пыстогова у Утробина нет сильных кандидатов, и, наоборот, в округе Утробина нет сильных кандидатов Пыстогова. Теоретически у них есть все шансы совместными усилиями взять большинство мест в думе, создав коалицию. Получить комментарии у Пыстогова и Утробина не удалось: они не ответили на звонки «Нового компаньона».

«Все кандидаты — достойные люди, — считает Александр Юркин. — Со всеми у меня хорошие отношения. Очень не хотелось бы грязи на этих выборах».

Пыстогов и Утробин, скорее всего, смогут стать депутатами. В их пулах высокие шансы на победу у трёх человек.

Гайны и Юрла

Глава Гайнского района Владимир Исаев, по данным источников, на три месяца ушёл в отпуск. Дело в том, что местные депутаты хотели поставить ему второй «неуд» по итогам ежегодного отчёта, и потому он взял отпуск за всё время, что работал в должности руководителя. Он не выходит на связь и рассчитывает продержаться в таком режиме до конца года: это позволит ему получить все бонусы, положенные увольняемым при объединении чиновникам.

Фактически и. о. главы является его заместитель по социальной и внутренней политике Людмила Боталова. Она и ответственна за результат единороссов на выборах.

При этом в территории исторически сильное отделение ЛДПР. Партия «закрыла» кандидатами почти все депутатские мандаты и рассчитывает их в итоге получить. По словам Олега Постникова, отделение действительно сильное, но работает в основном в русле критики «всё и вся», обращая при этом внимание на проблемы, которые действительно можно решить.

Другой депутат заксобрания, коммунист Михаил Осокин (директор ООО «Гайнылес»), занимается кампанией КПРФ. В Гайнском районе есть два «красных» поселения (деревня Иванчино и посёлок Сергеевский), где они могут показать неплохой результат. У Осокина по округу №4 идёт помощница Наталья Скуба. Некоторые из коммунистов на прошлых выборах считались сторонниками «Единой России».

Ещё один пул ведёт спикер земского собрания Сергей Куделко. Он идёт как самовыдвиженец.

План единороссов — минимум восемь человек. Один из источников полагает, что реально они смогут занять пять мест, по три достанется представителям оппозиционных партий, остальные места займут самовыдвиженцы.

По словам Постникова, после Александровска, где победили коммунисты, ЛДПР иллюзий не строит, но рассчитывает на мандаты в Косе, Кочёво, Гайнах. «У нас нет цели захвата власти, — говорит Постников. — Мы понимаем, что есть вертикаль, и работаем в текущих реалиях. Цель в том, чтобы представители нашей партии тоже попали в органы муниципального управления, потому что нашим партийцам нужен такой опыт». Он считает, что в Гайнском районе, где муниципалитеты разделяют очень большие расстояния и фактически нет связи, много мест займут самовыдвиженцы. По той простой причине, что о деятельности партий здесь знают в основном только из выпусков федеральных новостей.

Единственная территория, где у партии власти не будет проблем, — Юрла. Глава Юрлинского района Татьяна Моисеева провела грамотную работу по расстановке кандидатов по округам, максимально зачистив их, правильно подобрала кандидатов от ЕР. И здесь партия власти может выиграть все депутатские мандаты.

Юсьва

В Юсьве против команды главы (и, соответственно, «Единой России») выступили бывшие главы поселений: глава Майкорского поселения Андрей Миков (директор зарегистрированного в Перми ООО «Кардифф»; оптовая торговля лесо- и стройматериалами, а также сантехоборудованием) и глава Пожвинского поселения Пётр Попов. Миков сам баллотируется в депутаты, Попов — нет. Миков является давним оппонентом главы района Михаила Евсина.

В округе Микова вместе с ним, к примеру, идёт начальник пожарной части №59 отряда противопожарной службы Пермского края Сергей Неволин. В их команде порядка восьми кандидатов: главный врач Пожвинской больницы, врач Майкорской больницы, пожарник. Многие из них являются действующими депутатами, а часть пула Микова — Попова идёт под флагами «Единой России».

Собеседник, знакомый с ситуацией, рассказывает, что представители партии власти, которые являются членами команды главы, ведут себя крайне пассивно, не работают с «полем». В отличие от Микова и Неволина. И потому у них и других членов команды есть шанс стать депутатами. Глава района Михаил Евсин отказался от комментариев.

ЕР рассчитывает получить здесь минимум восемь мест.

Кудымкарский район

В Кудымкарском округе сложилась уникальная ситуация. Единороссы от партии власти борются с пулом главы района Валерия Климова и депутата заксобрания Алексея Петрова. Петров и Климов на выборах объединились. Задача Петрова — набрать большинство и избрать спикером своего сына Михаила Петрова. И Климов ему в этом помогает. Петров, так же как и Сарксян, заботится о будущих выборах в заксобрание. Впрочем, радеет он даже не за себя, а опять же за сына, которого видит своим преемником.

В их команде — единороссы, коммунисты и самовыдвиженцы. Например, депутат Степановского поселения Владимир Климов (КПРФ), преподаватель Коми-Пермяцкого агротехникума Зоя Гуляева (самовыдвиженец).

Алексей Петров говорит, что это не совсем так. В выборах участвует его сын с командой единомышленников, и он помогает сыну, поскольку его судьба ему небезразлична. Что касается председательства, то Петров уверен, что сын «созрел для этой должности», но решение будет за депутатами новой думы. «Если они решат, что он достоин, то выберут, если не выберут, никакой трагедии не будет», — сказал Петров. Он отметил, что как депутат следит за всеми выборными процессами в своём округе №29, однако для будущей кампании в заксобрание важны не депутаты на местах, а поддержка жителей, с которыми он регулярно проводит встречи.

В «Единой России» в целом три лагеря, рассказывает источник. Кроме «петровских», есть небольшие пулы спикера земского собрания Алексея Плотникова и руководителя районной организации «Единой России» Татьяны Ивановны Снигирёвой.

Партия рассчитывает набрать минимум 10 мест. С этим прогнозом, кстати, согласен и Алексей Петров. Однако, учитывая наличие разных лагерей, этот результат нельзя считать однозначным. Важным он является только для самой «Единой России». Для команд Петрова и Сарксяна важны люди, которые под её флагами пройдут в парламент. Тем более что в перспективе, ориентировочно в 2022 году, может стартовать процедура объединения Кудымкарского района и самого Кудымкара.