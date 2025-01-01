В Прикамье нового главу Елово выберут в марте Заявления от кандидатов начнут принимать с 7 февраля Поделиться Твитнуть

В Еловском округе объявлен конкурс по отбору кандидатур на пост нового главы территории. Кандидаты могут подать документы с 7 февраля по 10 марта.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», программы развития территории претенденты на пост главы представят на конкурсе-испытании 20 марта.

Напомним, в конце января депутаты думы Уинского округа единогласно поддержали кандидатуру действующего главы округа Алексея Зелёнкина. Он приступит к исполнению обязанностей 31 января. Зелёнкин впервые стал главой территории в марте 2017 года.



С начала этого года в краевом правительстве и муниципалитетах произошли кадровые изменения. Подробнее об этом можно почитать в статье «Нового компаньона».

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