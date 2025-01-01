Алёна Бронникова Пермская судоверфь показала кадры строительства круизного судна «Байкал» Из 80 днищевых секций готово семь Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ООО «Пермская судоверфь»" ВКонтакте

Пермская судоверфь (ПСВ) опубликовала в соцсетях кадры строительства круизного судна «Байкал». Как сообщает предприятие, в данный момент ведётся строительство основных элементов, обеспечивающих прочность и жёсткость корпуса судна, — днищевых секций.

«Сегодня на ПСВ, в одном из пролётов эллинга, кипит работа над созданием днищевых секций круизного судна "Байкал". На сегодняшний день уже готово семь из 80 секций», — рассказали на ПСВ.

Длина таких секций составляет от 3,3 до 3,8 м, ширина — от 6,2 до 14,9 м, высота — 1,6 м. Масса каждой — от семи до более 15 тонн. Качество исполнения находится на контроле специалистов отдела технического контроля и представителей Российского морского регистра судоходства.

Ранее «Новый компаньон» писал, что проект ТФРП 700 «Байкал» разработан судостроительной компанией Emperium по заказу ООО «ВодоходЪ» для эксплуатации на озере Байкал. Трёхпалубное электросудно предназначено для внутренних водных путей и будет обеспечено скоростными катерами для высадки пассажиров на необорудованные берега. К его строительству приступили в ноябре 2024 года, спуск на воду ожидается в 2026 году.

На борту «Байкала» предусмотрены каюты бизнес- и эконом-класса, панорамный ресторан, бар, СПА-зона, смотровые площадки и палуба. Вне рейсов оно сможет функционировать как «плавучая гостиница». Вместимость в режиме круизного судна — 70 человек, при работе в формате прогулочных рейсов — 152 пассажира.

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