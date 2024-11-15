Зарина Ситдикова На «Пермской судоверфи» приступили к строительству электросудна «Байкал» Спуск на воду готового круизного корабля ожидается через два года Поделиться Твитнуть

В Перми состоялась закладка первого в России круизного электросудна «Байкал». Церемония прошла на «Пермской судоверфи». Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

Как рассказал в своём telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин, на предприятии в Перми будут изготовлены секции электросудна, а сама сборка корабля пройдёт уже на Байкале при участии работников «Пермской судоверфи». Сдать круизное судно планируется в сентябре 2026 года.

Его длина составит 69,8 м, ширина — 15,5 м. Крейсерская скорость — 20 км/ч. На судне смогут совершать круиз группы по 70 человек, а при выполнении экскурсионных рейсов оно сможет вмещать 152 пассажира.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что проект «Байкала» разработан судостроительной компанией Emperium по заказу ООО «ВодоходЪ». Корабль предназначен для внутренних водных путей и эксплуатации на одноимённом озере.

Трёхпалубное электросудно будет способно обеспечить уровень сервиса, сопоставимый с пятизвёздочным отелем. На борту предусмотрены каюты бизнес- и эконом-класса, а также панорамный ресторан, бар, СПА-зона, смотровые площадки и палуба. Предполагается, что судно будет обеспечено скоростными катерами для высадки пассажиров на необорудованные берега. В период, когда «Байкал» будет не в рейсе, оно сможет функционировать как «плавучая гостиница».

Напомним, работа «Пермской судоверфи» была возобновлена в 2021 году по инициативе губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. Учредителями ПСВ выступают АО «Фонд развития пермского края» (ФРПК) и ООО «Эмпериум». Предприятие способно воплощать в жизнь проекты по строительству причальных комплексов, речных судов и плавучих сооружений, а также производить металлоконструкции различного назначения. На данный момент на «Пермской судоверфи» ведётся модернизация, которая завершится осенью следующего года.

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