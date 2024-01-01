Строительство круизного электросудна «Байкал» начнётся в Перми в этом году В настоящее время ведётся закупка необходимых материалов Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Строительство корпуса круизного электросудна «Байкал» начнется в этом году на «Пермской судоверфи». Об этом сообщили в ФРПК.

В настоящее время ведётся работа над проектной документацией и закупка необходимых материалов для возведения судна.

Генеральный директор «Пермской судоверфи» Николай Малухин отметил, что данный проект является инновационным для российской судостроительной отрасли и развития круизного флота. В процессе его реализации будут использованы все существующие у компании компетенции.

Корабль, который предназначен для внутренних водных путей и эксплуатации на озере Байкал, будет построен судостроительной компанией Emperium по заказу ООО «ВодоходЪ».

Трехпалубное электросудно «Байкал» будет способно обеспечить уровень сервиса, сопоставимый с пятизвездочным отелем. На борту предусмотрены каюты бизнес и эконом-класса для комфортного размещения 68 пассажиров, а также панорамный ресторан, бар, СПА-зона, смотровые площадки и солнечная палуба. В период, когда судно не в рейсе, оно сможет функционировать как «плавучая гостиница».





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