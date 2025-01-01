Пост главного инженера «Соликамскбумпрома» занял экс-мэр Алексей Федотов Ранее он был советником президента предприятия Поделиться Твитнуть

Алексей Федотов / фото: просоликамск.рф

Главным инженером АО «Соликамскбумпром» стал бывший мэр Соликамска Алексей Федотов, который сменил на этом посту Алексея Тессмана.

По данным источников издания «Коммерсантъ-Прикамье», Тессман ушёл с должности ещё на прошлой неделе. Кроме того, свой пост оставил и коммерческий директор предприятия Анатолий Наумов.

Алексей Федотов трудился на предприятии до 2016 года в качестве директора по строительству и перевооружению. После этого он стал главой Соликамска, а 2022 по 2023 год работал в АО «Корпорация развития Пермского края», после чего вернулся в АО «Соликамскбумпром» на позицию советника президента предприятия.

Напомним, в сентябре 2023 года скончался президент «Соликамскбумпрома», депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Баранов. Его место заняла Наталья Ступникова, которая ранее занимала пост вице-президента компании по экономике и финансам.

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