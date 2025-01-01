Пост главного инженера «Соликамскбумпрома» занял экс-мэр Алексей Федотов
Ранее он был советником президента предприятия
Главным инженером АО «Соликамскбумпром» стал бывший мэр Соликамска Алексей Федотов, который сменил на этом посту Алексея Тессмана.
По данным источников издания «Коммерсантъ-Прикамье», Тессман ушёл с должности ещё на прошлой неделе. Кроме того, свой пост оставил и коммерческий директор предприятия Анатолий Наумов.
Алексей Федотов трудился на предприятии до 2016 года в качестве директора по строительству и перевооружению. После этого он стал главой Соликамска, а 2022 по 2023 год работал в АО «Корпорация развития Пермского края», после чего вернулся в АО «Соликамскбумпром» на позицию советника президента предприятия.
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