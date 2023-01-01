Наталия Ступникова стала президентом «Соликамскбумпрома» Она избавилась от приставки «врио» Поделиться Твитнуть

Фото: АО "Соликамсбумпром"

Наталия Ступникова назначена президентом АО «Соликамскбумпром». Информация появилась на сайте компании. Решение принято на внеочередном общем собрании акционеров. С 22 сентября Ступникова занимала должность в качестве временно исполняющей обязанности.

До этого Наталья Ступникова занимала пост вице-президента компании по экономике и финансам.

Напомним, прежний президент «Соликамскбумпрома», депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Баранов, скончался 7 сентября.

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