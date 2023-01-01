Максим Артамонов Врио «Соликамскбумпрома» назначена Наталия Ступникова Ранее она занимала пост вице-президента по экономике и финансам общества Поделиться Твитнуть

Фото: АО "Соликамсбумпром"

На заседании Совета директоров «Соликамскбумпрома» было принято решение о назначении временно исполняющего обязанности президента акционерного общества. Им стала вице-президент по экономике и финансам предприятия Наталия Ступникова. Она приступила к исполнению обязанностей в новом статусе с 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, на Совете директоров была назначена дата внеочередного общего собрания акционеров «Соликамскбумпрома» — оно состоится 8 декабря. Основной вопрос повестки — назначение президента акционерного общества.

Напомним, прежний президент «Соликамскбумпрома», депутат Законодательного собрания Пермского края Виктор Баранов, скончался 7 декабря. Он стал директором Соликамского ЦБК в 1990 году, а в 1996-м занял пост президента компании.

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