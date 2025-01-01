Алёна Бронникова В Перми завершили строительство школы на Ветлужской Здание рассчитано на 1050 обучающихся Поделиться Твитнуть

Скриншот видео telegram-канала Дмитрия Махонина

В Перми завершилось строительство нового здания школы № 55 по ул. Ветлужской, 89г в Дзержинском районе. Обустроены классы, мастерские, кабинет-планетарий, актовый зал и два спортивных зала.

«Получили документы о завершении строительства нового большого здания для ребят из школы №55 в Дзержинском районе. Скоро здесь начнут учиться ученики с пятого класса», — написал в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На территории школы также построены круговая беговая дорожка, площадки прыжков в длину, гимнастики, баскетбола и волейбола, полоса препятствий, скейт-парк, установлены тренажёры. Кроме того, предусмотрены места для тихого отдыха и амфитеатр для мероприятий.

Отмечается, что учебный процесс начнётся после ввода объекта в эксплуатацию и процедуры лицензирования.

Контракт на возведение четырёхэтажного здания школы на 1050 мест был заключён с ООО «ЖБК-Строй». К строительству подрядчик приступил в 2023 году. Летом 2024-го сообщалось о готовности каркаса и старте фасадных работ.

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