Елена Синица В Перми на ул.Ветлужской возвели каркас строящейся школы Работы планируется завершить в четвёртом квартале 2024 года Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

В Перми на ул. Ветлужской готовы все четыре этажа строящейся школы, теперь подрядчик занимается фасадными работами, говорят в пресс-службе министерства строительства региона.

В ведомстве напомнили, что работы планируется завершить в четвёртом квартале 2024 года. Школа рассчитана на 1050 мест. Сейчас строители завершают кладку наружных стен, обустраивают кровлю и монтируют инженерные сети. Параллельно с этим выполняется и внутренняя отделка помещений, а также благоустройство территории.

Проект предполагает строительство четырёхэтажной школы площадью в 19 тысяч «квадратов». Здесь разместят учебные кабинеты, мастерские, столовая, актовый зал и два спортивных зала. Кроме этого, на прилегающей территории будет спортивный кластер со стадионом и тренажёрами.





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