Алёна Бронникова На стройплощадке будущей школы по улице Ветлужской в Перми начались подготовительные работы Новый корпус будет рассчитан на 1050 мест Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Перми приступили к подготовительным работам на строительной площадке будущей школы в м/р Железнодорожный по ул. Ветлужской. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

«Подрядной организацией разработана проектная документация, она направлена в управление государственной экспертизы Пермского края. Пока на объекте начались работы подготовительного периода», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Новое здание школы будет рассчитано на 1050 мест для учащихся 5-11 классов. В нём разместятся учебные и административные кабинеты, библиотека, актовый зал на 338 мест, спортзал с раздевалками, столовая и медицинский блок. На территории построят футбольное поле, воркаут-площадку, площадки для баскетбола и волейбола, круговую беговую дорожку и др.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Контракт на возведение здания заключён с ООО «ЖБК-СТРОЙ».

На пленарном заседании Пермской гордумы в августе этого года депутаты утвердили проект изменений в городской бюджет на 2023-2025 годы. В частности, было решено перенести 42,5 млн руб. на строительство школы по ул. Ветлужской на следующий год.

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