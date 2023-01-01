Максим Артамонов Депутаты Пермской городской думы приняли поправки в бюджет Размер дефицита не изменятся и составят 2 млрд 891 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На пленарке Пермской городской думы, которая состоялась сегодня, депутаты утвердили проект изменений в бюджет Перми на 2023-2025 годы. Доходы и расходы городской казны в этом году будут увеличены на 291 млн руб. за счёт безвозмездных поступлений от юридических лиц. С учётом внесённых поправок размер дефицита бюджета не изменяется и составит 2 млрд 891 млн руб. С докладом по этому вопросу выступил заместитель главы Перми Эдуард Хайруллин.

В частности, будут перенесены средства на 2024 год на строительство крематория на кладбище «Восточное» в сумме 261 млн руб. и строительство сетей освещения в сумме 31 млн руб. В то же время, на этот год будут перенесены средства на строительство школы по ул. Ветлужской на сумму 42,5 млн руб. и на оплату работ по капремонту многоквартирных домов — 30 млн руб.

Освободившиеся деньги чиновники предложили направить на реконструкцию здания школы по ул. Целинной, 15 (97 млн руб.), на увеличение расходов на капремонт набережной Кировского района (60 млн руб)., переустройство инженерных сетей на ул. Героев Хасана (33 млн руб.), капремонт дома по ул. Ветлужской, 66 (31,5 млн руб.) и другие цели.

В этом году будет сокращена экономия от размещения муниципального заказа на 8 млн руб., расходы на строительство автомобильной дороги по ул. Топазной в 2024 году — на 102 млн руб. (в связи со строительством дороги, за счёт средств застройщика), расходы на строительство очистных сооружений на ул. Окулова в 2024-2025 годах на общую сумму 94,5 млн руб.

Кроме того, в проект по бюджету решения внесены поправки, которые предполагают выделение средств на обустройство спортивной площадки гимназии № 5 в сумме 22 млн руб.

Мэрия также попросила увеличить расходы на содержание муниципальных площадок накопления отходов. После доклада заместителя главы Перми спикер гордумы Дмитрий Малютин заявил, что уже не первый раз на пленарке поднимается вопрос о мусоре и содержании площадок, где он складируется. Он предложили расширить границы мест накопления ТКО до 10 м и всё это подкрепить финансово. Администрации Перми рекомендовано организовать мониторинг качества содержания отходов на этих площадках. Коллег-депутатов спикер призвал также подключиться к этому вопросу в своих территориях и сигнализировать в думу о проблемах.

Мониторинг качества выполнения работ и услуг по содержанию мест накопления ТКО в районах города планируется осуществлять до конца этого года, а затем представить результаты.

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