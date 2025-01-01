Алёна Бронникова Разработан проект новой котельной для Музея-диорамы в Перми Из-за проблем с отоплением музей в 2023 году приостанавливал работу Поделиться Твитнуть

В Перми разработали проект капитальный ремонт системы отопления и вентиляции с установкой газовой котельной для Музея-диорамы, где были проблемы с отоплением. Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение.

«Проектом предусмотрен капитальный ремонт системы отопления и вентиляции в здании Музея-диорамы на ул. Огородникова, 2 с устройством на территории отдельно стоящей (не капитальной) транспортабельной блочной модульной котельной установки БКУ-450», — сообщается в акте, опубликованном на сайте краевой инспекции по охране объектов культурного наследия.

Как отмечается в документе, в рамках работы будет выполнено устройство фундамента для котельной, прокладка теплотрассы от котельной до подвала здания музея, установка ограждения по периметру котельной, а также замена вентиляционного оборудования внутри здания музея. Использование других земельных участков не планируются, работы не затронут конструктивные элементы и территорию объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный ансамбль, сооружённый на месте митингов рабочих в 1905 году», рядом с которым расположен музей.

Напомним, музей временно закрывался в январе 2023 года из-за устаревшей и изношенной системы электроотопления в здании. Сотрудники и посетители учреждения жаловались на холод. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минкульту и минЖКХ разобраться в ситуации и обеспечить бесперебойную работу музея.

Из-за недобросовестного подрядчика работы по подготовке проектной документации в 2023 году были сорваны, в 2024-м конкурс был объявлен повторно. Подрядчиком стала пермская организация ООО «Реставратор», с которой был заключён контракт по начальной цене 4,5 млн руб.

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