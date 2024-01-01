Олег Антонов Контракт на проектирование газовой котельной в музее-диораме заключён с пермским ООО Поделиться Твитнуть

Стал известен подрядчик на разработку проектной и сметной документации (ПСД) для капитального ремонта системы отопления и вентиляции и установки газовой котельной для Музея-диорамы, расположенного по адресу: Пермь, ул. Огородникова, 2. Это пермское ООО «Реставратор». С ним уже заключён контракт по начальной (максимальной) цене 4 518 895,34 руб. Информация появилась на сайте госзакупок. Деньги выделяются из бюджета Пермского края.

ООО «Реставратор» было создано в 2020 году, ведёт основную деятельность в области архитектуры. Является микропредприятием, уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Александр Стерхов. Согласно бухгалтерской отчётности сумма прибыли за 2022 год составляла 8,5 млн руб.

Напомним, проект предполагалось изготовить ещё в прошлом году, однако работы были сорваны из-за недобросовестного подрядчика. Об этом «Новому компаньону» сообщила директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова.

Исполнителю предстоит выполнить обмеры музейного здания, провести комплекс инженерных изысканий, разработать ПСД для капремонта систем отопления и вентиляции, а также для устройства наружной сети газоснабжения низкого давления с водогрейной котельной, пройти экспертизу.

Срок выполнения работ — до 31 декабря 2024 года.

Напомним, в январе 2023 года Музей-диорама, посвящённый декабрьскому вооружённому восстанию 1905 года в Мотовилихе, временно закрывался. Система электроотопления в здании устарела и износилась, сотрудники и посетители мёрзли. На аппаратном совещании 16 января того же года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минкульту и минЖКХ разобраться в причинах холода в здании Музея-диорамы и обеспечить бесперебойную работу уникального музейного комплекса.

В минЖКХ поясняли, что здание отапливается восемью калориферными установками. Так как их очистка и настройка не исправили ситуацию, было решено изыскивать средства на проектирование и строительство газовой модульной котельной и сопутствующей разводки.

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