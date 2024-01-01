Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В дом-музей Василия Каменского в Пермском крае проведут водопровод Поделиться Твитнуть

«В ритмах Каменского»

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Директор краеведческого музея Татьяна Вострикова рассказала о планах по развитию филиалов музея.

Музею-диораме в Мотовилихе предстоит капитальный ремонт. По словам Татьяны Востриковой, музею выделили средства на проектирование автономной газовой котельной и капитальный ремонт здания диорамы с целью приспособления к газовому отоплению. Как уже сообщал «Новый компаньон», работы обойдутся в 4,5 млн руб.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

– Мы направили в «Газпром» заявку на технологическое присоединение. К сожалению, нам не удалось сделать проект в прошлом году из-за недобросовестного подрядчика. Сейчас мы снова объявили конкурс, чтобы определить подрядчика и сделать проект капитального ремонта музея-диорамы.

Напомним, в январе 2023 года музей-диорама вынужден был временно закрыться для посетителей из-за холода в помещениях. Несмотря на то, что в прошлом году радикально решить проблему отопления в филиале краеведческого музея не удалось, руководство учреждения приняло компенсирующие меры: были установлены инфракрасные обогреватели, которые локально поддерживают температуру в экспозиционных залах и на рабочих местах сотрудников.

По словам руководителей музея, они стараются рассматривать ситуацию не только как проблему, но и как источник новых возможностей. Капитальный ремонт позволит провести обновление основной экспозиции, которая будет нести новые идеи.

В дом-музей Василия Каменского в Троице в этом году будет проведён водопровод, что позволит обустроить здание современными удобствами. В то же время отдельно стоящий «футуристический» туалет решено сохранить как соответствующий классической дачной культуре.

В доме-музее «Подпольная типография» тоже наконец появится тёплый туалет, а также будет проведена большая работа по кронированию деревьев.

Получены средства на капитальный ремонт «Дома Пастернака» во Всеволодо-Вильве, где, как и в здании диорамы, были зафиксированы теплопотери – это связано и с конструктивными недостатками здания, и с его изношенностью. Сейчас объявлены конкурсные процедуры на поиск подрядчика. Татьяна Вострикова надеется, что до конца нынешнего года пройдёт капитальный ремонт, и в здании будет тепло.

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