Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В дом-музей Василия Каменского в Пермском крае проведут водопровод
Директор краеведческого музея Татьяна Вострикова рассказала о планах по развитию филиалов музея.
Музею-диораме в
Мотовилихе предстоит капитальный ремонт. По словам Татьяны Востриковой, музею выделили
средства на проектирование автономной газовой котельной и капитальный ремонт здания диорамы с целью приспособления к газовому
отоплению. Как уже сообщал
«Новый компаньон», работы обойдутся в 4,5 млн руб.
Татьяна Вострикова, директор
Пермского краеведческого музея:
– Мы направили в
«Газпром» заявку на технологическое присоединение. К сожалению, нам не удалось
сделать проект в прошлом году из-за недобросовестного подрядчика. Сейчас мы снова объявили конкурс, чтобы определить
подрядчика и сделать проект капитального ремонта музея-диорамы.
Напомним, в январе 2023 года музей-диорама вынужден был
временно закрыться для
посетителей из-за холода в помещениях. Несмотря на то, что в прошлом году радикально
решить проблему отопления в филиале краеведческого музея не удалось,
руководство учреждения приняло компенсирующие меры: были установлены
инфракрасные обогреватели, которые локально поддерживают температуру в
экспозиционных залах и на рабочих местах сотрудников.
По словам руководителей музея, они стараются рассматривать
ситуацию не только как проблему, но и как источник новых возможностей.
Капитальный ремонт позволит провести обновление основной экспозиции, которая
будет нести новые идеи.
В дом-музей Василия
Каменского в Троице в этом году будет проведён водопровод, что позволит
обустроить здание современными удобствами. В то же время отдельно стоящий
«футуристический» туалет решено сохранить как соответствующий классической
дачной культуре.
В доме-музее «Подпольная
типография» тоже наконец появится тёплый туалет, а также будет проведена
большая работа по кронированию деревьев.
Получены средства на капитальный ремонт «Дома Пастернака» во Всеволодо-Вильве, где, как и в здании диорамы,
были зафиксированы теплопотери – это связано и с конструктивными недостатками
здания, и с его изношенностью. Сейчас объявлены конкурсные процедуры на поиск
подрядчика. Татьяна Вострикова надеется, что до конца нынешнего года пройдёт
капитальный ремонт, и в здании будет тепло.
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