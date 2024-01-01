Проект газовой котельной в пермском музее-диораме обойдётся в 4,5 млн рублей Документация должна быть готова в декабре Поделиться Твитнуть

Определился подрядчик на разработку проектной и сметной документации (ПСД) для проведения капитального ремонта системы отопления и вентиляции и установки газовой котельной для Музея-диорамы, расположенного по адресу: Пермь, ул. Огородникова, 2. Информация появилась на сайте госзакупок. Всего на электронный аукцион была подана одна заявка от потенциального поставщика. С ним и будет заключён контракт по начальной (максимальной) цене 4 518 895,34 руб. Деньги выделяются из бюджета Пермского края. Название организации в протоколе не указано.

Исполнителю предстоит выполнить обмеры музейного здания, провести комплекса инженерных изысканий, разработать ПСД для капремонта систем отопления и вентиляции, а также для устройства наружной сети газоснабжения низкого давления с водогрейной котельной, пройти экспертизу.

Срок выполнения работ с 28 июня по 31 декабря 2024 года.

Напомним, в январе 2023 года Музей-диорама, посвящённый декабрьскому вооружённому восстанию 1905 года в Мотовилихе, временно закрывался. Система электроотопления в здании устарела и износилась, сотрудники и посетители мёрзли. На аппаратном совещании 16 января того же года губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поручил краевому минкульту и минЖКХ разобраться в причинах холода в здании Музея-диорамы и обеспечить бесперебойную работу уникального музейного комплекса.

В минЖКХ поясняли, что здание отапливается восемью калориферными установками. Так как их очистка и настройка не исправила ситуацию, было решено изыскивать средства на проектирование и строительство для музея газовой модульной котельной и сопутствующей «разводки».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.