Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей-диорама в Перми возобновляет работу с 8 февраля Однако в случае сильного похолодания его могут снова закрыть Поделиться Твитнуть

С 8 февраля музей-диорама, посвящённый истории Мотовилихи, возобновляет приём посетителей. Об этом «Новому компаньону» сообщили в Министерстве культуры Пермского края. Музей будет открыт с 12:00 до 16:00 ежедневно со среды по воскресенье с учётом погодных условий: в случае сильного похолодания он снова может быть закрыт, о чём будет сообщаться на сайте музея и в соцсетях.

Такой режим работы продлится в течение зимнего периода, весной и летом музей вернётся к привычному графику.





Напомним, музей-диорама – филиал Пермского краеведческого музея – не принимал посетителей с 12 января, когда на фоне аномальных минусовых температур на улице поддержание необходимой по нормативам температуры внутри помещения стало невозможным.





Музей-диорама не имеет централизованного отопления: с момента основания он отапливался электрическими калориферными установками. Начиная с осени командой учреждения предпринималось несколько попыток реанимировать изношенную тепловую установку, тестировался круглосуточный режим работы калориферов, однако это не дало положительных результатов.





16 января глава региона Дмитрий Махонин поручил краевому минкульту провести совместно с министерством ЖКХ Пермского края обследование отопительной системы музея и найти варианты технического решения проблемы. На место выезжали специалисты для диагностики и настройки калориферов. Было принято решение о приобретении дополнительных инфракрасных установок для локального подогрева помещения.





Работа над комплексным решением проблемы продолжается. Для этого, по заключению экспертов, необходимо проектирование и строительство газовой модульной котельной, а также сопутствующей «разводки» внутри здания. Работа в этом направлении ведётся совместно с краевым министерством ЖКХ и министерством тарифного регулирования и энергетики.





Сроки и сметы предстоящей работы в минкульте пока обозначить не готовы.

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