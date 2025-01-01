Пермский «Молот» начал домашнюю серию с сухой победы Ижевскую «Ижсталь» обыграли со счётом 3:0 Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ХК «Молот»

На первой домашней встрече ХК «Молот» и ижевского «Ижсталь», которая состоялась 1 февраля в Перми, «молотобойцы» обыграли команду из Удмуртии всухую. Матч завершился со счётом 3:0.

В первом периоде счёт открыл Михасёнок, который совсем недавно пришёл в пермскую команду, а во втором и третьем периодах отличились Павел Щербаков и Дмитрий Ябелов.

«Шикарный матч. Зрителей полный стадион, поддерживали, болели. После двух поражений мы обязаны были дома выиграть, что ребята и делали. Да, были и ошибки, но много хорошего: три гола забили. И соперник хороший был», — прокомментировал результаты игры главный тренер ХК «Молот» Евгений Попихин.

Фото: ТГ-канал ХК «Молот»

Состоявшаяся победа подняла «Молот» с 12-й на восьмую строчку турнирной таблицы Чемпионата России OLIMPBET с 62 очками.

Следующий матч пермские хоккеисты проведут также дома 3 февраля против нефтекамского «Тороса». В целом «молотобойцам» предстоит еще пять игр подряд в Перми. Следующая состоится 3 февраля, соперником будет ХК «Торос» из Нефтекамска.

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