Алёна Бронникова Экспертиза одобрила строительство складского комплекса в Верхних Муллах в Перми Площадь территории составляет почти 7,4 га Поделиться Твитнуть

Сайт ДОМ.РФ

Государственная историко-культурная экспертиза (ГИКЭ) одобрила строительство складского комплекса в м/р Верхние Муллы в Перми. Документ опубликован на сайте инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Речь идёт об участке размером почти 7,4 га недалеко от транспортной развязки на ш. Космонавтов при пересечении с Западным обходом, вблизи ТЦ Metro и Castorama. Участок несколько раз выставлялся на торги, и обрёл владельца летом 2023 года.

Фото: Акт ГИКЭ / Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Согласно сведениям, опубликованным в акте ГИКЭ, здесь планируется возвести одноэтажное здание с антресольным этажом высотой 7,7 м. В состав проектируемого комплекса входят склад стеллажного хранения из четырёх блоков, энергоцентр с котельной, КПП, насосная, ЛОС. Также запланировано обустройство пешеходных дорожек, автодорог и площадок, прокладка инженерных сетей и ограждение участка по периметру.

Место предполагаемого строительства связано с земельным участком в границах территории объекта археологического наследия «Острожка, поселение», объект культурного наследия — «Верхние Муллы I, селище», возникшее в железном веке. Работы будут производиться за его границами. С целью предотвращения ненамеренного повреждения его территории подрядчик должен уведомить работников о наличии объектов культурного наследия, все земляные работы проводить строго по проекту, технику расположить за пределами границы объекта культурного наследия. В случае обнаружения в ходе работ предметов, которые могут иметь историческую ценность, информация должна быть направлена в региональный орган охраны объектов культурного наследия.

Корпорация ДОМ.РФ несколько раз выставляла на торги земельный участок с разрешённым строительством магазинов, объектов торговли и торговых центров в Верхних Муллах, но торги срывались из-за отсутствия заявок. В июле 2023 года актив за 40,8 млн руб. приобрело ООО «Аэлита».

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