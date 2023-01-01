Алёна Бронникова Земля под строительство ТЦ в Верхних Муллах повторно выставлена на продажу Начальная цена участка 20,1 млн руб. Поделиться Твитнуть

Сайт ДОМ.РФ

В Перми вновь выставлен на продажу земельный участок в Индустриальном районе под строительство коммерческого объекта. Информация об аукционе размещена на сайте корпорации ДОМ.РФ.

Согласно документации, на участке размером 7,4 га в микрорайоне Верхние Муллы можно разместить магазины или торговый комплекс. Находится в промышленной части района, недалеко от транспортной развязки на ш. Космонавтов при пересечении с Западным обходом. Рядом расположены ТЦ «Metro» и «Castorama».

«Выгодное местоположение на первой линии обеспечивает высокую визуальную доступность со стороны Западного обхода Перми. Автобусная остановка в пределах 300 м, дорога до международного аэропорта Перми займёт не более 10 минут», — сообщается в объявлении.

Начальная цена — 20,1 млн руб. Заявки принимаются до 17 июля 2023 года. Торги будут проведены 21 июля.

Участок уже несколько раз выставлялся на продажу. Ранее аукцион был объявлен в декабре 2022 года, но торги так и не состоялись из-за отсутствия заявок.





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