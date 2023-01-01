Земля под строительство торгового комплекса в Верхних Муллах продана за 40,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сайт ДОМ.РФ

В Перми 21 июля состоялись торги по продаже земельного участка площадью 7,4 га в Индустриальном районе Перми под строительство коммерческого объекта. Информация размещена на сайте корпорации ДОМ.РФ. Согласно протоколу, землю за 40,8 млн руб. выкупило ООО «Аэлита». Начальная цена составляла 20,1 млн руб.

Согласно документации, на участке в м/р Верхние Муллы можно разместить магазины или торговый комплекс. Находится земля в промышленной части района, недалеко от транспортной развязки на ш. Космонавтов при пересечении с Западным обходом. Рядом расположены ТЦ Metro и Castorama.

«Выгодное местоположение на первой линии обеспечивает высокую визуальную доступность со стороны Западного обхода Перми. Автобусная остановка в пределах 300 м, дорога до международного аэропорта Перми займёт не более 10 минут», — говорилось в объявлении.

Добавим, что участок уже несколько раз выставлялся на продажу. Но торги срывались из-за отсутствия заявок.

На аукцион 21 июля было подано сразу четыре заявки.

Согласно данным СБИС, ООО «Аэлита» занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Гендиректор — Сергей Лютаревич.

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