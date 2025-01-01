Алёна Бронникова Из 44 млрд рублей выручки на строительном рынке Перми 40% собрали три девелопера Это «Девелопмент Юг», ПЗСП и «Мегаполис» Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Аналитическая платформа bnMAP.pro подсчитала валовую выручку девелоперов в городах-миллионерах за 2024 год. Пермь вошла в число локаций, где суммы распределились неравномерно — большая часть выручки пришлась всего на трёх девелоперов.

Согласно представленным данным, валовая выручка за год составила 44,34 млрд руб. Количество проданных лотов — 6,7 тыс. общей площадью 323,1 тыс. кв. м. На трёх девелоперов — «Девелопмент Юг», ПЗСП и «Мегаполис» — пришлось 40,5% сделок.

Также неравномерно выручка распределилась среди ещё семи городов: Москва — 87,7 тыс. сделок, 39,2% приходится на три строительные компании, Санкт-Петербург — 43,1 тыс. сделок, 46% на две компании, Краснодар — 25 тыс. лотов, 20% на одного девелопера, Уфа — 11 тыс. лотов, 21,5% на двух, Воронеж — 7,6 тыс., 60,3% на трёх, Красноярск — 6,05 тыс. лотов, 30% продаж на двух девелоперов, и Омск — 1,8 тыс. лотов, 38,3% на одного.

Фото: telegram-канал "Прожектор новостроек – аналитика bnMAP.pro"

Самые высокие показатели по выручке, сделкам и площади лотов — в Москве. В столице валовая выручка за год составила 1,7 трлн руб. На втором месте Петербург (423,9 млрд руб.), на третьем — Екатеринбург (175,3 млрд руб.), на последнем — Омск (13,3 млрд руб.). Пермь по выручке заняла в списке 10-ю строчку.

Напомним, по итогам 2024 года ПЗСП и «Девелопмент-Юг» вошли в тройку лидеров по объёму ввода жилья на рынке Пермского края, а также в топ-40 общероссийского рейтинга.

Как писал ранее «Новый компаньон», в начале января 2025 года количество объявлений о продаже квартир в новостройках Перми снизилось на 1,5%, при этом цены продолжили расти. В среднем полная стоимость квартиры выросла на 3,1% и составила 7,4 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.