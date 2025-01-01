Алёна Бронникова Топ застройщиков Прикамья по вводу жилья возглавил краевой Фонд защиты дольщиков По объёму строительства лидирует ПЗСП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Фонд защиты прав граждан-участников строительства Пермского края занял лидирующую строчку в топе застройщиков по объёму ввода жилья в 2024 году на территории региона, поднявшись на 12 позиций. Такие данные на 1 января привёл портал ЕРЗ.РФ.

В прошлом году Фонд ввёл в эксплуатацию почти 64 тыс. кв. м жилья — четыре жилых комплекса и шесть многоквартирных домов. Доля в Прикамье составила 13,03%. В общем рейтинге по РФ организация заняла 106 место, опередив лишь на одну позицию ПЗСП.

Компания семьи бывшего мэра Перми оказалась на втором месте по объёму ввода жилья — 62,1 тыс. кв. м, 12,64% в регионе. При этом она по-прежнему возглавляет рейтинг по объёму текущего строительства. На 1 января 2025 года ПЗСП возводит 385,8 тыс. кв. м жилья (9 ЖК и 30 МКД), занимая 20,3% на рынке региона. В общероссийском рейтинге по данному показателю он оказался на 36 строчке.

Топ-5 застройщиков по объёму ввода жилья на 01.01.2025 / erzrf.ru

В тройке лидеров по вводу жилья по итогам 2024 года оказалась также краснодарская строительно-инвестиционная компания «Девелопмент-Юг». Организация построила в прошлом году 58,4 тыс. кв. м жилья (11,89% в регионе). По объёму текущего строительства она оказалась на втором месте — 252,3 тыс. кв. м, 13,27%. В общероссийских топах «Девелопмент-Юг» оказался выше ПЗСП, заняв 46 место по вводу жилья и 26-е — по объёму текущего строительства.

Топ-5 застройщиков по объёму текущего строительства на 01.01.2025 / erzrf.ru

В десятку застройщиков Пермского края по вводу жилья также вошли группа компаний ПМД, «СтройПанельКомплект» (СПК), «Ингрупп», столичная группа компаний «Кортрос», удмуртский UDS, строительная группа «Развитие» и «Ясно Девелопмент». В топе застройщиков по объёмам текущего строительства лидируют группа компаний «Оникс», СПК, ПМД, «Развитие», «Мегаполис», «Ингрупп», «Талан» (Удмуртия) и «Железно» (Киров).

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