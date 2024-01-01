Алёна Бронникова Опубликован топ застройщиков в Пермском крае на 1 декабря В тройку лидеров вошла краснодарская компания Поделиться Твитнуть

Строительство

Константин Долгановский

Портал «ЕРЗ.РФ» опубликовал рейтинг застройщиков на 1 декабря 2024 года. Лидирующую позицию по объёму текущего строительства в Пермском крае занимает ПЗСП (Прикамье).

Объём строительства компании Евгения Дёмкина составил 418 тыс. кв. м жилья. Доля на рынке региона 20,61%. Сейчас девелопер возводит 31 многоквартирный дом в девяти ЖК. В общероссийском рейтинге ПЗСП находится на 34-й строчке.

На втором месте по объёмам строительства в Прикамье оказалась краснодарская строительно-инвестиционная компания «Девелопмент-Юг» — 252 тыс. кв. м жилья, 12,44% доля на рынке региона, 10 МКД в трёх ЖК и 28-е место по РФ. Следующим в тройке лидеров оказалась ещё один пермский застройщик — группа компаний «Оникс». Объёмы строительства жилья, которые возводит ГК, составляют 152 тыс. кв. м, на рынке региона она занимает 7,53%, возводит 11 домов в четырёх ЖК, а по России занимает 133-е место.

В десятку застройщиков на территории Пермского края также вошли СПК, ГК «ПМД», «Ингрупп», СГ «Развитие», «Мегаполис» (Прикамье), «Талан» (Удмуртия) и «Железно» (Кировская область). Почти все они по соблюдению декларируемых сроков ввода жилья получили рейтинг портала «5», за исключением «Оникса» (4,5) и «Талана» (4).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что на Градсовете Пермского края были рассмотрены архитектурно-градостроительные концепции комплексного развития территорий в микрорайоне ДКЖ (СЗ «Кортрос») и по ул. Плеханова (СЗ «Экострой»), а также приоритетный инвестиционный проект по строительству бизнес-отеля на ул. Коминтерна в Перми (ГК «Мегаполис»). Проекты были одобрены участниками заседания.

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