Реновация пространства Градостроительный совет Прикамья поддержал концепции КРТ и приоритетного инвестпроекта Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми 29 ноября прошло заседание Градостроительного совета Пермского края, в рамках которого состоялось обсуждение архитектурно-градостроительных концепций комплексного развития двух территорий (КРТ) и приоритетного инвестиционного проекта (ПИП). Все они получили единогласное одобрение участниками заседания.

По информации Минимущества Прикамья, на сегодняшний день в регионе заключён 21 договор о КРТ в отношении земельных участков общей площадью порядка 250 га. Данный механизм позволит расселить 24,63 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилого фонда. Ключевые проекты рассматриваются на краевом Градостроительном совете.

«Градостроительный совет у нас действительно является советом — здесь каждый высказывает своё мнение, своё отношение к объекту, своё восприятие. Сегодня архитектуру и фасады в Перми разрабатывают лучшие компании страны. В некоторых конкурсах у нас участвуют и игроки из других стран с мировым уровнем. Это показывает, что наши девелоперы могут, хотят и украшают город своими объектами», — отметил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

Комплексное развитие

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

На заседании была представлена архитектурно-градостроительная концепция одного из самых масштабных в Перми проектов КРТ. Представители застройщика АО «СЗ «Кортрос» рассказали о планах по реновации территории жилой застройки в микрорайоне «Дом культуры железнодорожников» (ДКЖ).

Проект включает в себя строительство зданий общей площадью 359,1 тыс. кв. м для 10 тыс. жителей. На территории появятся «умная школа» на 1,4 тыс. учеников и «умный детский сад» на 200 воспитанников. Вместе с этим будет создано более 10 скверов и общественных зон, модернизирована и расширена транспортная сеть. Композиционно микрорайон разделят на четыре ансамбля: «Арт», «Локо», «ДКЖ Парк» и «Сити», в каждом будут построены высотные архитектурные доминанты до 25 этажей, а в «Сити» — до 40 этажей.

Изображение предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Ещё одна концепция КРТ жилой застройки была представлена ООО «СЗ Экострой» (входит в СГ «Развитие»). Проект по ул. Плеханова в Дзержинском районе Перми является первым заключённым договором о КРТ жилой застройки в Прикамье. Девелопер займётся освоением участка в районе улиц Плеханова, Кронштадтской и Лугового переулка площадью 1,3 га с расселением находящихся здесь восьми домов. Здания построены в 1958 году, их общая площадь жилых помещений составляет 2,8 тыс. кв. м, нежилых — 1 тыс. кв. м. В данный момент расселено 79% жилья и выкуплено 49% нежилых помещений.

Общая площадь жилой высотной застройки переменной этажности составит 27 тыс. кв. м. В целом будет построено 466 квартир на любой вкус покупателей, в том числе двухэтажные, с террасами, с открытыми и закрытыми лоджиями, а также встроенный детский сад на 51 место. Площадь помещений под коммерческие объекты составит 1,7 тыс. кв. м.

Кроме того, активное участие в реализации проектов КРТ принимает «Пермэнерго». По словам директора филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» Вячеслава Костецкого, данный механизм является сбалансированным и максимально учитывает интересы всех сторон, в том числе застройщика и владельцев инженерной инфраструктуры, автодорог и всех объектов, связанных с реновацией территории.

Туристическая сфера

Фото предоставлено Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Участникам заседания представили концепцию ПИП «Многопрофильный гостиничный комплекс», который будет реализован в Свердловском районе по ул. Коминтерна, 5 при поддержке правительства Пермского края и регионального Агентства инвестиционного развития. Застройщиком является ГК «Мегаполис».

Проект будет представлять собой шестиэтажный бизнес-отель с внутренним открытым двором, на первом и втором этажах которого будут размещены ресторан, деловой и медицинский центры, фитнес-зал и коммерческие помещения для оказания жителям и гостям города качественных гостиничных и дополнительных услуг. Площадь здания составит около 15 тыс. кв. м.

Номерным фондом будут заняты этажи, начиная с третьего, их количество составит 340. Директор по продукту «Мегаполиса» Наталия Рихтер рассказала, что на разработку концепции компанию вдохновили проекты из Санкт-Петербурга. Кроме того, по результатам статистики, согласно которой большую долю участников бизнес-туризма составляют женщины (80%), было решено особое внимание дизайнеров уделить отделке номеров, созданию мягких поверхностей и красивых деталей.

Как подчёркивал ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, важно, чтобы люди могли останавливаться в комфортных условиях и легко получать нужную информацию о маршрутах и достопримечательностях. Для этого в крае развивается туристическая инфраструктура, например, в ближайшие 3 года, в том числе при краевой поддержке, будет возведено более 10 отелей и гостиниц.

Кто будет оператором отеля, пока не сообщается. По словам директора по развитию группы строительных компаний «Мегаполис» Михаила Крепака, в данный момент ведутся переговоры с рядом крупнейших представителей рынка, которые управляют сетевыми отелями, в том числе из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Решение будет принято в 2027 году.

«Я считаю, что результат прекрасный, — прокомментировал он итоги заседания. — Поддержку мы получили от всех архитекторов с небольшими субъективными замечаниями. Нам важно было соединить архитектуру и функционал. В целом, я считаю, это успешный проект».

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