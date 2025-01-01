Алёна Бронникова Количество объявлений о продаже квартир в новостройках Перми снизилось на 1,5% В среднем по стране предложений стало меньше на 5,6% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первой половине января на первичном рынке Перми было зафиксировано снижение количества доступных предложений относительно предыдущего месяца. По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», количество объявлений о продаже квартир в новостройках снизилось на 1,5%.

При этом цены продолжили расти. Как подсчитали эксперты, медианная стоимость 1 кв. м при реализации от застройщика увеличилась на 2,9%, достигнув 156 тыс. руб. В среднем полная стоимость квартиры оказалась на уровне 7,4 млн руб. (+3,1%). Средняя площадь лота в краевой столице составила 49,9 кв. м.

В среднем в российских городах-миллионерах количество объявлений о продаже новостроек снизилось на 5,6%. Эксперты связывают это с сезонными факторами и традиционным снижением активности застройщиков на рынке в начале года, в том числе общего сезонного сокращения объёма предложения.

На фоне этого в 13 из 16 мегаполисов был зафиксирован рост медианной цены 1 кв. м в среднем на 0,9%. Снижение показали цены только на предложения в Уфе, Волгограде и Омске.

«В январе спрос на рынке недвижимости традиционно демонстрирует охлаждение. При этом мы видим незначительный рост медианной стоимости метров в мегаполисах, который связан с изменениями структуры предложения в разных классах объектов. Сейчас наиболее вероятный сценарий — это возвращение спроса к показателям осени — начала зимы 2024 года, а также стагнация цен на первичном рынке жилья», — отметил коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров.

По мнению экспертов, стоимость новостроек в 2025 году в Перми будет продолжать увеличиваться при менее активных темпах роста. Прирост может варьироваться в пределах 5-10%.

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