Елена Синица Взгляд в будущее Прогнозы и обзор трендов на 2025 год от экспертов Поделиться Твитнуть

«Фокус внимания крупных промышленных предприятий направлен на комплексный подход»

Леонид Тихомиров, управляющий партнёр группы компаний ITPS

— Тенденции в сфере ИТ в России преимущественно совпадают с общемировыми и формируются по мере развития технологий. В 2025 году продолжится рост спроса на разработку и внедрение решений на базе искусственного интеллекта (ИИ). Идёт постепенный переход в сторону осознанного использования ИИ для повышения эффективности деятельности. ИИ становится важным элементом множества процессов, от анализа данных до автоматизации рутинных операций. Применение технологии поможет улучшить клиентский сервис, увеличить производительность и сократить расходы.

В числе важных трендов, которые наметились и получат развитие в 2025 году, можно назвать интеграцию и партнёрство в отрасли. ИТ-компании осознают необходимость объединения технологических, кадровых и финансовых ресурсов для создания и внедрения комплексных импортонезависимых решений. Эта стратегия позволяет создавать конкурентоспособные продукты, отвечающие требованиям современного рынка и удовлетворяющие потребности клиентов. Продолжается процесс импортозамещения в России, компании развивают собственные и партнёрские решения.

Ещё одна важная тенденция — персонализация ИТ-услуг. Заказчики всё больше приветствуют адаптацию к конкретным потребностям и отраслевой специфике. Компании автоматизируют всё, что возможно, от рутинных операций до управления бизнес-процессами. Роботы и автоматизированные системы будут использоваться в различных сферах всё чаще.

Фокус внимания крупных промышленных предприятий направлен на комплексный подход: их интересуют не точечные решения, а выстраивание системы для решения ключевых задач бизнеса. Продолжается развитие и внедрение цифровых двойников — виртуальных моделей реальных объектов.

Среди тенденций, которые продолжаются с прошлых лет, прослеживается сохраняющийся высокий спрос на квалифицированных ИТ-специалистов. Это связано как с темпами цифровизации во всех сферах экономики, так и с постоянным развитием технологий. Компании вынуждены конкурировать, предлагая сотрудникам привлекательные условия труда и карьерные перспективы.

Особое внимание в отрасли будет уделено вопросам цифровой безопасности, а также обогащению, интеграции и защите данных. Регулярно обновляющиеся требования к кибербезопасности обязывают усиливать работу в этом направлении. В числе продолжающихся тенденций можно также отметить технологию интернета вещей (IoT), которая будет развиваться, захватывая всё больше сфер.

Тенденции формируются под влиянием различных факторов. Есть основания полагать, что в этом году Россия сделает ещё один значительный шаг в области развития и внедрения ИТ.

Группа компаний ITPS более чем за 20 лет сотрудничества с крупнейшими промышленными предприятиями реализовала более 2000 проектов. Это позволило увеличить объёмы выпуска продукции, минимизировать риски, повысить эффективность производства и управления данными. Специалисты имеют богатый опыт внедрения как собственных разработок, так и ИТ-решений партнёров и вендоров.

«Удорожание кредитов будет приводить к снижению уровня потребления»

Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь

— В разговорах о том, что ждёт экономику нашей страны в 2025 году, есть много диаметрально противоположных оценок. Большинство единодушны во мнении о том, что 2024 год был годом высоких темпов, а 2025-й будет годом их снижения. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, рост ВВП по итогам 2025 года может составить 1,4%. В этом прогнозе учли данные 12 аналитиков, официальный же озвучил вице-премьер правительства Александр Новак: в 2025 году экономика может вырасти на 2–2,5%.

Мы видим различие в цифрах, но тенденция, связанная со снижением темпов роста экономики, сохраняется. С моей точки зрения, это обусловлено несколькими процессами. В частности, Россия начинает год жёсткими кредитными условиями, повышением налоговой нагрузки, сужением бюджетного импульса в плане льгот и субсидий. Всё это является инструментами сдерживания макроэкономической политики, что и влияет на темпы роста.

Что касается денежно-кредитной политики регулятора, вопрос неоднозначный — всё зависит от того, как будет складываться ситуация. На последнем заседании ЦБ РФ было принято решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне, несмотря на ожидания экспертов, которые прогнозировали её повышение. Глава регулятора также не исключила смягчения политики в 2025 году. Однако в начале 2025 года ситуация характеризовалась повышенным давлением инфляционных ожиданий. Инфляция за 2024 год в годовом исчислении оказалась выше 9,5%, хотя ожидалось около 9%. Это определило то, что ЦБ пока не планирует смягчать денежно-кредитную политику. Это может негативно повлиять на закредитованность населения. Резкое повышение процентных ставок по кредитам в совокупности с падением реальных располагаемых доходов создаёт трудности в своевременном обслуживании ранее взятых кредитов, что может привести к росту просроченной задолженности по кредитам. Однако есть и положительные последствия для экономики: удорожание кредитов будет приводить к снижению уровня потребления. Так, будет падать спрос на товары, а вместе с ним и инфляция, проценты по вкладам будут расти, и финансовые потоки населения с фондового рынка перетекут в банки. Повлияет и действующая политика, направленная на снижение кредитной активности. Банки сокращают объём предложений из-за повышенной предельной доли рискованных займов.

Если говорить о ценах, то делать прогноз достаточно сложно. К концу 2025 года выйти на значение инфляции в 4,5%, мне кажется, достаточно проблематично, несмотря на те усилия, которые прилагает ЦБ.

«Приоритет навыков над корочками»

Оксана Сидлецкая, директор hh.ru Сибирь

— Главные пять трендов в найме в 2025 году, которые чаще всего называют HR-эксперты и топ-менеджеры крупнейших российских компаний: приоритет навыков над «корочками», развитие гибких форм занятости, вовлечение в рабочие процессы искусственного интеллекта, инвестирование в профессиональное развитие сотрудников и развитие человекоцентричных стратегий в работе с персоналом.

Во-первых, важно понимать, что время, когда диплом помогал делать человеку карьеру и был надёжным пропуском на какие-то должности, безвозвратно уходит. Базовое профильное образование и диплом всё ещё важны для получения работы по некоторым профессиям, но они не являются гарантией высокой эффективности соискателя.

Поэтому работодатели всё чаще смотрят на реальный опыт соискателей, оценивая кандидатов по конкретным кейсам, тестовым заданиям, профессиональным достижениям, а не по формальному образованию.

Что касается технологий ИИ, то хайп по поводу того, что он всех заменит и оставит людей без работы, постепенно утихает и цифровые технологии всё больше становятся реальными помощниками человека в работе.

Человекоцентричность из модной темы превращается в технологии сохранения команды, а это вопрос выживания и развития бизнеса в эпоху кадрового дефицита. Работодатели учатся ставить себя на место специалистов и всё чаще акцентируют внимание на том, что важно для сотрудников и кандидатов, включая, например, психологический комфорт и атмо­сферу в коллективе.

Кроме того, компании заинтересованы в том, чтобы не терять своих сотрудников, поэтому готовы вкладываться в их развитие. Это выражается, во-первых, в карьерной поддержке действующих специалистов, а во-вторых — в поиске молодых талантов.

Если отталкиваться от потребностей рынка труда, то самый большой спрос в этом году снова будет на рабочий персонал, специалистов по продажам и обслуживанию клиентов, кадры из сферы производства, сервисного обслуживания, строительства, транспорта, логистики, перевозок, а также розничной торговли. Структура спроса достаточно постоянна и мало меняется от года к году, если не происходит каких-то событий из разряда «чёрных лебедей».

Что касается перспектив 2025 года в части предлагаемых зарплат, есть основания ожидать, что они продолжат расти. Наиболее решительно на индексацию окладов настроены работодатели из ресторанно-гостиничного бизнеса (80% из них заявили о готовности повышать оклады сотрудников), розничной торговли и тяжёлой промышленности (по 67%). При этом эксперты сходятся во мнении, что динамика зарплатных предложений замедлится и не будет такой взрывной, как в 2024 году.

«Важно кооперироваться с дружественными странами»

Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ

— Если говорить о трендах в промышленном секторе, самое главное направление — это развитие автоматизации. Драйвером будут вложения в цифровые технологии, импортозамещение. В первую очередь речь идёт о переходе с иностранного программного обеспечения на отечественное. На сегодняшний день 80% предприятий либо в процессе перехода, либо задумываются о нём.

Другим трендом, касающимся промышленности, будет проникновение системы искусственного интеллекта. Он движется во все сферы российской экономики, в том числе проникает и в промышленность, топливо, энергетическую и обрабатывающую промышленность. Пока мало промышленных предприятий им охвачено, но рост будет бурным — свыше 90% организаций готовы выделять финансирование на эти цели. Предполагается, что в течение пяти лет эффект от внедрения ИИ для всех отраслей экономики составит около 5 трлн руб.

Будет в тренде и роботизация промышленности. По этой части Россия несколько отстаёт от лидеров рынка — в иностранных компаниях на 10 тыс. сотрудников приходится 1 тыс. роботов. В России же — 11 роботов на то же количество работников. В первую очередь активная роботизация будет касаться машиностроения, электроники, фармацевтической и пищевой промышленности.

Особое внимание будет уделяться и развитию кибербезопасности. Из-за не самой стабильной геополитической обстановки на российские финансовые системы, производственный и промышленный секторы происходит большое количество кибератак. Так как у злоумышленников максимально велик интерес к объектам критической инфраструктуры, для предприятий кибербезопасность будет иметь стратегическое значение.

И ещё одним трендом в промышленности будет, безусловно, работа с персоналом. Сейчас в промышленности, особенно в той, которая связана с государственными заказами, возникает дефицит кадров. Будет вестись работа над системой ключевых показателей эффективности сотрудников, системой мотивации персонала. Специалистов будут удерживать, обучать, всячески привлекать.

Что же касается темпов роста экономики, в 2025 году нас ждёт несущественное, но всё же замедление или даже снижение темпа в производстве металлов, электроники, обрабатывающей промышленности, производствах транспортных средств. Замедление растянется на довольно долгосрочный период — 2025–2028 годы.

Полагаю, что снижение темпов роста не коснётся отрасли добычи полезных ископае­мых, но в то же время предприятия будут стремиться более интенсивно использовать уже имеющиеся ресурсы. Из-за высокой ключевой ставки уже сложно получить доступ к «дешёвым» банковским деньгам, долговой портфель предприятий в основном сформирован.

В условиях продолжающегося санкционного давления для противостояния ему нам важно кооперироваться с дружественными странами. Это, безусловно, страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. Это нужно для доступа к технологиям, к новым рынкам как поставок, так и сбыта, а также для привлечения дополнительных инвестиций в российскую промышленность.

«На открытии галереи у нас будет три экспозиции»

Юлия Тавризян, директор Пермской государственной художественной галереи

— Было бы странно, если бы я в качестве главного ожидания от культурной сферы в 2025 году не назвала завершение строительства и введение в строй нового здания галереи. Это для нас всех — главное, чего мы ждём, и надеюсь, что всё произойдёт! Мы к этому моменту готовимся, планируем начало работы на новом месте.

На открытии у нас будет три экспозиции: одна постоянная и две временных. Мы планируем открыться выставкой, посвящённой теме дома, обретения дома. Дом для каждого человека или учреждения — это то, что непременно должно быть; место, которое отличает тебя от других. После жизни в арендованных помещениях для нас это очень важно. Кураторы — Ольга Старцева и я, а вообще над выставкой работает большой коллектив, участвуют все наши коллекции: и живопись, и графика, и декоративно-прикладное искусство. Там будут показаны разные части дома: кабинеты, гостиные, столовые, будуары, террасы и так далее. Дизайнер экспозиции — Никита Гойнов. Выставка будет, с одной стороны, очень нежная, а с другой — достаточно яркая и эффектная.

Одновременно в детском образовательном центре нового здания под кураторством Ксении Зубакиной откроется детская выставка, посвящённая музеям, — небольшая, очень компактная, но тем не менее это важный разговор с детьми о том, что такое музей и за что его можно любить.

В то же самое время мы откроем первую постоянную экспозицию — зал пермской деревянной скульптуры. Зал будет очень эффект­ный, он сейчас уже фактически готов, экспозиция спланирована.

А дальше по очереди мы будем открывать наши экспозиции: древнерусское искусство, русское классическое, западное, фарфор и стекло — то есть весь второй этаж. Уже в следую­щем году откроем залы искусства XX века.

Очень жду Дягилевского фестиваля — и как зритель, и для обсуждения возможного сотрудничества. Мы все с нежностью вспоминаем предрассветные концерты в зале деревянной скульптуры в Спасо-Преображенском соборе и надеемся, что что-то подобное будет возможно и в новом здании. Хормейстер MusicAeterna Виталий Полонский уже побывал в будущем зале деревянной скульптуры, проверял акустику.

Очень жду открытия музея «Пермский период», который будет расположен рядом с новой галереей, на «Заводе Шпагина». Надеюсь, что там всё получится, что мы увидим новый подход к показу палеонтологии и геологии, что большой акцент будет сделан на образовательной деятельности, на работе с детьми и подростками — на том, чем этот музей уже славится.

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что вся Пермь с нетерпением ждёт открытия нового зоопарка. Зоопарк — это, с одной стороны, музей природы, а с другой — исследовательское учреждение. Очень интересно, как они всё это устроят, как будет осуществляться научная деятельность, какие приоритеты будут в показе животных, как изменится концепция. Это вообще очень интересно — как изучается мир животных в наше время, насколько это современно.

Как зритель жду симфонического концерта к 100-летию со дня рождения Лучано Берио в Пермской опере под руководством Филиппа Чижевского.

«Прогнозируется уменьшение объёмов строительства»

Андрей Полуянов, генеральный директор ООО «ПАН Сити Групп»

— К трендам 2025 года в сфере недвижимости можно отнести запрос на экологичность и благоустройство, людям становятся всё важнее зелёные дворы и продуманные общественные пространства. Ожидаем рост интереса к центральным локациям с качественной инфраструктурой. В целом, столкнувшись со снижением спроса, застройщики будут пытаться всё активнее привлекать клиентов.

Особое внимание будет уделяться качеству используемых строительных материалов и современных технологий и развитию инфраструктуры внутри и вокруг дома: детские площадки, зоны отдыха, спортивные зоны, колясочные, лапомойки и т. п.

Также застройщики будут внедрять уникальные опции: террасы, продуманные мультифункциональные планировки, различные инженерные и сервисные решения для комфорта жильцов.

Будет набирать обороты тренд на умные технологии в недвижимости. Всё большее количество людей осознают преимущества использования современных технологий в повседневной жизни: управление микроклиматом в квартире, освещением, бытовыми приборами. Плюс ко всему, как нам кажется, энергоэффективные дома становятся необходимостью в контексте борьбы за экологию. Также наблюдается тренд на автоматизацию строительства.

Кроме этого, больше будут привлекать к себе внимание ЖК с высокой степенью готовности: покупатели предпочитают проекты, которые можно увидеть вживую, а не на бумаге. Что касается самих квартир, то популярность компактных квартир только увеличивается — меньшая площадь, но больше функциональности. Но и квартиры с большим количеством комнат для семей с детьми также будут востребованы.

Что касается покупки жилья, то прогнозируем стагнацию вторичного рынка. Покупатели выбирают новостройки из-за современных планировок, технологий и возможности взять льготную ипотеку. В свою очередь семейная ипотека останется локомотивом первичного рынка благодаря выгодным условиям для семей с детьми.

Если говорить о рынке долгосрочной аренды, то он продолжит набирать популярность. Аренда жилья для многих остаётся одной из главных альтернатив для решения жилищного вопроса, так как покупку собственной недвижимости люди откладывают до изменения условий по ипотеке или пока не накопят на больший первоначальный взнос. Также возможна тенденция перехода вторичных квартир в сегмент аренды.

Поговорим и о ценах: не следует рассчитывать на их общее снижение. Стоимость новостроек в 2025 году будет продолжать увеличиваться, хотя темпы роста окажутся менее активными, чем в 2024-м. Скидки, скорее всего, будут предлагаться в рамках отдельных сделок. Прирост цен на новые квартиры в следующем году может варьироваться в пределах 5–10%.

Одновременно прогнозируется уменьшение объёмов строительства, то есть на рынок выйдет меньшее число новых проектов по сравнению с предыдущим годом. Оживление рынка ожидаем не ранее 2026 года, когда начнёт улучшаться макроэкономическая ситуация в стране.

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