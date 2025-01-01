На СВО погиб житель Сивинского округа Прикамья Николай Дудин Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Свинского округа

В зоне СВО погиб житель Сивинского округа Пермского края Николай Дудин. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

«22 декабря 2024 года в ходе специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины трагически погиб наш земляк, рядовой Дудин Николай Анатольевич, ему было 48 лет», — говорится в информации властей.

Церемония прощания с погибшим состоится 31 января в МУ «Сивинский центр культуры и досуга» по адресу: с. Сива, ул. Советская, 4. Начало церемонии в 12:00, митинг пройдёт в 13 часов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в четверг, 30 января, в с. Тюндюк Бардымского округа Пермского края проводили в последний путь рядового Халита Хусаинова. Ему был 41 год.

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