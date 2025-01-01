В Прикамье похоронили погибшего на СВО жителя Бардымского округа Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Бардымского округа

В четверг, 30 января, в с. Тюндюк Бардымского округа Пермского края проводили в последний путь рядового Халита Хусаинова. Он погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции, об этом сообщили в окружной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Халит Хамитович родился в д. Верх-Шлык 1 сентября 1983 года, здесь он жил до 6 лет. Позже семья переехала в п. Ключевск Свердловской области. Халит получил образование и окончил школу в п. Монетка. Затем поступил в колледж города Реж, где отучился на автомеханика. После окончания учебы начал работать слесарем в военной части.

В октябре 2024 года заключил контракт на военную службу в зоне СВО.

Погиб мужчина 6 января 2025 года в возрасте 41 года.

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