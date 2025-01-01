В ТРК «Семья в Перми» открылся фермерский корнер В Прикамье реанимируется проект «Покупай пермское» Поделиться Твитнуть

В гипермаркете «Лента» в ТРК «Семья» начал работу второй фермерский островок «Покупай пермское». Сеть специализируется на продукции местных производителей продовольственных товаров.

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу правительства Прикамья, во втором фермерском корнере сети можно приобрести мясные и сырные деликатесы, полуфабрикаты, масла, овощи, мучные изделия и другую продукцию.

Первый фермерский островок «Покупай пермское» открылся в конце декабря 2024 года в ТРК «СпешиLove». Он расположился на первом этаже торгового центра, недалеко от гипермаркета Hoff. По информации «Коммерсанта», операторами первого островка являются индивидуальный предприниматель Елена Баннова и ООО «Чердынь-хлеб».

О намерении региональных властей запустить в пилотном режиме две торговые точки сети «Покупай пермское» стало известно в августе 2024 года. На эти цели в бюджете региона на 2024, 2025 и 2026 годы планировалось выделить 1,7 млн руб. В список возможных локаций первоначально вошли магазины сети «Пятёрочка» на улицах Мира, Куйбышева, Солдатова и Уральской, а также «Магниты» на улицах Вольской и Калинина.

Проект «Покупай пермское» уже был запущен в Пермском крае в 2008 году министерством торговли в правительстве губернатора Олега Чиркунова. В то время за его реализацию отвечала министр Елена Гилязова. В 2018 году было принято решение о перезапуске этого проекта.





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