В Пермском крае снег проломил крышу дома Дом в посёлке Углеуральский признан аварийным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает прокуратура Пермского края, 23 января произошло частичное обрушение кровли двухэтажного многоквартирного дома в посёлке Углеуральский Губахинского городского округа.

Здание в 2019 году было признано аварийным, планируется его расселение а 2026 — 2017 годах. По предварительной информации, крышу проломил слой неубранного снега.

В результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура Губахи организовала проверку по признакам ненадлежащего содержания общего имущества собственников здания и соблюдения их жилищных прав. Были приняты меры к предотвращению дальнейшего обрушения кровли, начато переселение граждан в более безопасные условия.

Напомним: в декабре прошлого года в том же посёлке Углеуральский в снегу застряла скорая помощь.

Нынешний январь, по наблюдениям метеорологов, один из самых снежных в истории Перми.

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