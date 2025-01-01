Январь 2025 года оказался одним из самых снежных в истории Перми С начала января в Перми выпало 76 мм осадков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала января в Перми выпало 76 мм осадков. В результате текущий месяц занимает третье место в ряду наблюдений по количеству осадков после 2001 года (81 мм) и 2020-го (80 мм). Об этом сообщает пресс-служба ГИС-центра ПГНИУ.

Как отмечают синоптики, до конца месяца сильных и даже умеренных снегопадов уже не ожидается. Так, 29 января пройдёт практически без снега, а 31 января прогнозируются только слабые осадки при прохождении теплого фронта, за которым придёт очередная оттепель.

В то же время в Чердыни с начала января выпало 110 мм осадков, 31 января здесь ещё возможен сильный снег. Может быть побит рекорд 1998 года (тогда выпало 115 мм за месяц).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что из центра Перми за неделю вывезли 24,6 тыс. кубометров снега. Это на треть больше, чем за такой же период годом ранее.





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