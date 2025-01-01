Из центра Перми за неделю вывезли 24,6 тысячи кубометров снега Это на треть больше, чем за такой же период годом ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за снегопадов дорожники работают в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства транспорта в своих социальных сетях.

«Этой зимой природа преподносит новые испытания — снегопады стали интенсивнее, а объёмы работ заметно выросли. Тем не менее КГБУ «Дорожно-эксплуатационная служба» работает 24/7», — сказали в ведомстве.

Только из центра Перми за прошедшую неделю вывезли порядка 24,6 тыс. кубометров снега. Это на треть больше, чем за такой же период годом ранее. С начала зимы с улиц города вывезли 162,4 тыс. кубометров снега.

В ведомстве отметили, что работы по уборке снега ведутся круглосуточно.





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