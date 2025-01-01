С конца марта в Пермском крае «Финист» будет курсировать до Яйвы Ранее жители обратились в региональный минтранс с просьбой продлить маршрут Поделиться Твитнуть

С 30 марта этого года электропоезд «Финист» будет ездить до Яйвы. Точкой отправления скоростной электрички станет железнодорожный вокзал Пермь II, а остановки она будет делать в Всеволодо-Вильве и Копи.

Как сообщает «Рифей», ранее жители Александровского округа организовали сбор подписей под обращением в Министерство транспорта Пермского края, попросив продлить маршрут от Кизела до Яйвы.

В конце прошлого года пресс-служба Свердловской железной дороги анонсировала новый график движения поездов в пригородном сообщении, который начнёт действовать с 15 декабря. Сообщалось о назначении 413 поездов, в том числе 75 поездов «Финист», в Пермском крае и Свердловской области.

В частности, анонсировалось, что «Финист» начнёт курсировать по новому маршруту: Пермь II — Кизел. Время в пути по сравнению с обычными электричками сократится на 1,5-2 часа. Цена билета от Перми II до Кизела составит 421 руб. Кроме этого, были назначены дополнительные дневные рейсы на маршруте Пермь II — Чусовская. Количество поездов увеличат до четырёх пар в день.

Напомним, новый поезд «Финист» совершил свой первый рейс в Прикамье в июле прошлого года. Запустить новые электропоезда должны были раньше, однако электричка не прошла обкатку, и её отправили на завод-производитель на доработку.

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