Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» MusicAeterna приедет в Пермь с юбилейными гастролями Концерт пройдёт 12 марта Поделиться Твитнуть

Александра Муравьёва

Оркестру и хору Теодора Курентзиса MusicAeterna исполняется 20 лет. День рождения коллектив отметит юбилейным гастрольным туром, который пройдет в марте.

Музыканты впервые за последние годы выступят в Новосибирске, где были основаны оркестр и хор, в Перми, где много лет базировался коллектив, в Санкт-Петербурге, где сейчас находится его творческая резиденция; дадут концерты в Красноярске и Москве, а затем отправятся в Испанию. В программу юбилейного тура входят Вторая симфония Густава Малера и Девятая симфония Антона Брукнера.

В Перми концерт (6 +) пройдёт 12 марта на сцене Пермского театра оперы и балета. Билеты будут доступны на «Яндекс Афише», дата начала продаж будет объявлена дополнительно.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в сам день рождения коллектива, 31 января, можно будет увидеть записи избранных концертов musicAeterna в кино.

Первый концерт созданных Теодором Курентзисом оркестра Musica Aeterna Ensemble и камерного хора The New Siberian Singers, позже переименованных в musicAeterna, состоялся 31 января 2005 года в новосибирском католическом кафедральном соборе. В программе вечера были сочинения Куперена, Чайковского, Кавальери, Айвза, Баха и Пярта, а также фрагменты Реквиема Моцарта, «Дидоны и Энея» Пёрселла и «Немецкого реквиема» Брамса.

За прошедшие 20 лет musicAeterna стала одним из самых востребованных музыкальных коллективов в мире. Музыканты выступают в крупнейших концертных залах мира и постоянно расширяют географию гастролей — от Норильска до Токио, от Дубая до Рима. Выпущенные musicAeterna и Теодором Курентзисом на лейбле Sony Classical записи Моцарта, Малера, Бетховена, Чайковского, Рамо и Стравинского стали лауреатами многих престижных музыкальных премий.

Во второй половине марта оркестр отправится с этой программой на гастроли в Испанию и даст пять концертов в Мадриде, Барселоне и Овьедо.

В сам день рождения оркестра, 31 января, TheatreHD покажет записи трёх концертов musicAeterna на большом экране в восьми городах. В рамках «Ночи musicAeterna в кино» можно будет услышать Седьмую симфонию Бетховена, исполненную в Дельфийском амфитеатре, Пятую симфонию Малера и дебют musicAeterna на Зальцбургском фестивале — Реквием Моцарта.

В Перми «Киноночь MusicAeterna» пройдёт в Частной филармонии «Триумф», начало в 21:00. Видеозаписи представят музыканты оркестра MusicAeterna Елена Райс и Мария Зоркина, а также главный хормейстер Пермского театра оперы и балета, певица хора MusicAeterna Валерия Сафонова. Воспоминания музыкантов оркестра и певцов хора о восьми годах, проведённых MusicAeterna в Перми, можно прочитать в «Новом компаньоне».





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