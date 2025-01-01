Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермяки отметят день рождения оркестра MusicAeterna В течение одной ночи можно будет посмотреть три легендарные музыкальные видеозаписи Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

31 января 2005 года состоялся первый концерт молодого оркестра, собранного в Новосибирске Теодором Курентзисом и получившего название Musica Aeterna — «Вечная музыка». В этом году оркестру исполняется 20 лет, из которых восемь — с 2011 по 2019-й — он провёл в качестве коллектива-резидента Пермского театра оперы и балета.

В честь своего юбилея оркестр проведёт для пермских поклонников специальное событие — «Киноночь» в частной филармонии «Триумф». На видеомарафоне «Ночь MusicAeterna в кино» (12+) меломаны смогут встретиться с артистами оркестра Еленой Райс и Марией Зоркиной, а также с новым главным хормейстером Пермского театра оперы и балета Валерией Сафоновой и посмотреть три эпохальные видеозаписи: «Реквием Моцарта», снятый на Зальцбургском фестивале; атмосферную запись в древнем дельфийском амфитеатре «Курентзис и Саша Вальц: Бетховен, Симфония № 7» и грандиозный концерт «Курентзис: Малер, Симфония № 5».

Начало события — 31 января в 21:00.

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