Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Причиной провала грунта под автобусом в Перми стала повышенная влажность
Пострадавших в инциденте нет
Причиной инцидента с автобусом на углу ул. Мильчакова и шоссе Космонавтов стала слишком тёплая погода.
По сообщению Министерства транспорта Пермского края, к провалу дорожного покрытия привело обрушение переувлажнённого из-за погоды грунта. Временное покрытие на дороге было сооружено при проведении работ по устройству ливневой канализации на реконструируемом участке шоссе Космонавтов.
Напомним: 29 января был отмечен очередной температурный рекорд.
По данным Минтранса, инцидент произошёл с автобусом маршрута №120, выполняемым перевозчиком ООО «Дизель». 30 января около 10 часов утра транспортное средство провалилось в яму на участке ремонтных работ задними колесами. Пострадавших нет.
На пострадавшем участке улицы обеспечено движение в одном направлении — в сторону Центрального рынка. Начаты работы по укреплению дорожного покрытия с использованием железобетонных плит.
Жителям рекомендуется учитывать временные ограничения при планировании маршрута. По данным Минтранса, специалисты заверяют, что все необходимые меры для стабилизации дорожной ситуации принимаются в оперативном порядке.
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