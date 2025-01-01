Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Причиной провала грунта под автобусом в Перми стала повышенная влажность Пострадавших в инциденте нет Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Причиной инцидента с автобусом на углу ул. Мильчакова и шоссе Космонавтов стала слишком тёплая погода.

По сообщению Министерства транспорта Пермского края, к провалу дорожного покрытия привело обрушение переувлажнённого из-за погоды грунта. Временное покрытие на дороге было сооружено при проведении работ по устройству ливневой канализации на реконструируемом участке шоссе Космонавтов.

Напомним: 29 января был отмечен очередной температурный рекорд.

По данным Минтранса, инцидент произошёл с автобусом маршрута №120, выполняемым перевозчиком ООО «Дизель». 30 января около 10 часов утра транспортное средство провалилось в яму на участке ремонтных работ задними колесами. Пострадавших нет.

На пострадавшем участке улицы обеспечено движение в одном направлении — в сторону Центрального рынка. Начаты работы по укреплению дорожного покрытия с использованием железобетонных плит.

Жителям рекомендуется учитывать временные ограничения при планировании маршрута. По данным Минтранса, специалисты заверяют, что все необходимые меры для стабилизации дорожной ситуации принимаются в оперативном порядке.

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