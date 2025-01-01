Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми автобус провалился в яму в асфальте Транспорт не может проехать по шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Телеграм-канал «Пермский транспорт» 30 января в 10:11 сообщил о том, что автобусы № 3, 19, 30, 36, 45, 54, 55, 59, 72 и 77, следующие в направлении Гознака, разворачиваются на Центральном рынке из-за невозможности проезда участка на ш. Космонавтов.

Как удалось выяснить «Новому компаньону», движение перегородил автобус, под которым провалилось дорожное покрытие на перекрёстке ул. Мильчакова и ш. Космонавтов. На этом участке идёт большая реконструкция, связанная со строительством двухуровневой развязки на пересечении ул. Столбовой и ш. Космонавтов.

В настоящее время на аварийном участке идут ремонтные работы. Общественный транспорт проезжает по ш. Космонавтов в сторону Центрального рынка, легковые автомобили медленно проезжают мимо провалившегося автобуса, в обе стороны образовалась пробка на несколько кварталов. Также пробка растянулась по всей ул. Мильчакова.

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