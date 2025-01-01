В Прикамье простились с погибшим на СВО Виталием Радзевским Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Красновишерского МО

В среду, 29 января, состоялась церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР рядовым Виталием Радзевским. Об этом сообщили в администрации Красновишерского муниципального округа.

Виталий родился в 1978 году, а погиб 28 мая 2024 года при выполнении боевого задания. Подробности не приводятся.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца. Скорбим вместе с вами», — говорится в информации властей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в четверг, 30 января, в Кудымкаре состоятся похороны 41-летнего участника спецоперации Анатолия Чугаева. Он погиб в зоне СВО 26 ноября 2024 года. А 28 января в Лысьве простились сразу с двумя погибшими на Украине военнослужащими: младшим сержантом Дмитрием Гуцулом и ефрейтором Антоном Целищевым.

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